Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Мощность
2.9
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Google Ассистент
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
799 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728934
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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
белый
Комлектация
лампочка, инструкция, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
2.9
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Google Ассистент
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Совместимо с Android
Да
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
83
Описание товара Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт)
Превратите свой дом в умный дом с лампочкой TP-LINK Tapo L610! Это не просто лампочка, а ваш помощник в создании комфортной атмосферы. С лампочкой TP-LINK Tapo L610 вы сможете создать идеальное освещение для любого настроения и ситуации. Благодаря тёплому белому свету и возможности регулировки яркости, вы сможете создать уютную атмосферу в вашем доме. Энергопотребление всего 2,9 Вт делает эту лампочку не только удобной, но и экономичной. Создайте свой умный дом с TP-LINK Tapo L610 и наслаждайтесь комфортом и уютом!
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
TP-link
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
белый
Комлектация
лампочка, инструкция, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
2.9
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Google Ассистент
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Совместимо с Android
Да
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Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Превратите свой дом в умный дом с лампочкой TP-LINK Tapo L610! Это не просто лампочка, а ваш помощник в создании комфортной атмосферы. С лампочкой TP-LINK Tapo L610 вы сможете создать идеальное освещение для любого настроения и ситуации. Благодаря тёплому белому свету и возможности регулировки яркости, вы сможете создать уютную атмосферу в вашем доме. Энергопотребление всего 2,9 Вт делает эту лампочку не только удобной, но и экономичной. Создайте свой умный дом с TP-LINK Tapo L610 и наслаждайтесь комфортом и уютом!
Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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