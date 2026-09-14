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Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт)

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Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 1
Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 2
Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 3
Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 4
Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 5
Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 6
Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Мощность
2.9
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Google Ассистент
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
  • Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 1
  • Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 2
  • Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 3
  • Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 4
  • Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 5
  • Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 6
  • Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
799 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728934
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
белый
Комлектация
лампочка, инструкция, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
2.9
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Google Ассистент
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Совместимо с Android
Да
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
83

Описание товара Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт)

Превратите свой дом в умный дом с лампочкой TP-LINK Tapo L610! Это не просто лампочка, а ваш помощник в создании комфортной атмосферы. С лампочкой TP-LINK Tapo L610 вы сможете создать идеальное освещение для любого настроения и ситуации. Благодаря тёплому белому свету и возможности регулировки яркости, вы сможете создать уютную атмосферу в вашем доме. Энергопотребление всего 2,9 Вт делает эту лампочку не только удобной, но и экономичной. Создайте свой умный дом с TP-LINK Tapo L610 и наслаждайтесь комфортом и уютом!



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Отзывы о товаре Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
белый
Комлектация
лампочка, инструкция, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
2.9
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Google Ассистент
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Совместимо с Android
Да
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Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Превратите свой дом в умный дом с лампочкой TP-LINK Tapo L610! Это не просто лампочка, а ваш помощник в создании комфортной атмосферы. С лампочкой TP-LINK Tapo L610 вы сможете создать идеальное освещение для любого настроения и ситуации. Благодаря тёплому белому свету и возможности регулировки яркости, вы сможете создать уютную атмосферу в вашем доме. Энергопотребление всего 2,9 Вт делает эту лампочку не только удобной, но и экономичной. Создайте свой умный дом с TP-LINK Tapo L610 и наслаждайтесь комфортом и уютом!


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Умная лампа TP-Link Tapo L610 GU10 2.9Вт Wi-Fi (упак.:1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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