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Уцененный товар Набор бокалов LUMINARC ВЕРСАЛЬ для коньяка 6шт 410мл хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 728808
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Уцененный товар Набор бокалов LUMINARC ВЕРСАЛЬ для коньяка 6шт 410мл хорошее состояние , 728808

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Уценка
Набор бокалов LUMINARC ВЕРСАЛЬ для коньяка 6шт 410мл хорошее состояние - фото 1
Уценка
Набор бокалов LUMINARC ВЕРСАЛЬ для коньяка 6шт 410мл хорошее состояние - фото 2
Уценка
Набор бокалов LUMINARC ВЕРСАЛЬ для коньяка 6шт 410мл хорошее состояние - фото 3
Уценка
Набор бокалов LUMINARC ВЕРСАЛЬ для коньяка 6шт 410мл хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
набор бокалов
Назначение
для коньяка
Материал
стекло
Количество предметов в наборе
6
Цвет
прозрачный
  • Набор бокалов LUMINARC ВЕРСАЛЬ для коньяка 6шт 410мл хорошее состояние - фото 1
  • Набор бокалов LUMINARC ВЕРСАЛЬ для коньяка 6шт 410мл хорошее состояние - фото 2
  • Набор бокалов LUMINARC ВЕРСАЛЬ для коньяка 6шт 410мл хорошее состояние - фото 3
  • Набор бокалов LUMINARC ВЕРСАЛЬ для коньяка 6шт 410мл хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
630 руб.  1 050 руб. 
Начислим 11 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728808
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор бокалов LUMINARC ВЕРСАЛЬ для коньяка 6шт 410мл хорошее состояние
630 руб. -40%
1 050 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LUMINARC
Тип товара
набор бокалов
Назначение
для коньяка
Материал
стекло
Количество предметов в наборе
6
Объем
410
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
31х21х19
Вес, кг.
1.27

Описание товара Уцененный товар Набор бокалов LUMINARC ВЕРСАЛЬ для коньяка 6шт 410мл хорошее состояние

Причина уценки: 5 шт бокалов вместо 6 шт, повреждена коробка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: коробка, 5 бокалов

Отзывы о товаре Уцененный товар Набор бокалов LUMINARC ВЕРСАЛЬ для коньяка 6шт 410мл хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
LUMINARC
Тип товара
набор бокалов
Назначение
для коньяка
Материал
стекло
Количество предметов в наборе
6
Объем
410
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Франция
Описание
Причина уценки: 5 шт бокалов вместо 6 шт, повреждена коробка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: коробка, 5 бокалов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Набор бокалов LUMINARC ВЕРСАЛЬ для коньяка 6шт 410мл хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 630 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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