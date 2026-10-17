Уцененный товар Набор бокалов LUMINARC ВЕРСАЛЬ для коньяка 6шт 410мл хорошее состояние, 728808
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
набор бокалов
Назначение
для коньяка
Материал
стекло
Количество предметов в наборе
6
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%580 руб. 1 050 руб.
В наличии
Код товара: 728808
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
580 руб. -45%
1 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
набор бокалов
Назначение
для коньяка
Материал
стекло
Количество предметов в наборе
6
Объем, мл
410
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
31х21х19
Вес, кг.
1.27
Описание товара Уцененный товар Набор бокалов LUMINARC ВЕРСАЛЬ для коньяка 6шт 410мл хорошее состояние
Причина уценки: 5 шт бокалов вместо 6 шт, повреждена коробка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: коробка, 5 бокалов
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
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Бренд
Тип товара
набор бокалов
Назначение
для коньяка
Материал
стекло
Количество предметов в наборе
6
Объем, мл
410
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Франция
Причина уценки: 5 шт бокалов вместо 6 шт, повреждена коробка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: коробка, 5 бокалов
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Уцененный товар Набор бокалов LUMINARC ВЕРСАЛЬ для коньяка 6шт 410мл хорошее состояние – стоимость товара 580 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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