Уцененный товар Сундучок знаний BrainBox "История мира и России/Всемирная история" арт.90717/37443 хорошее состояние, 728675
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%880 руб. 1 309 руб.
В наличии
Код товара: 728675
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
880 руб. -33%
1 309 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольные игры
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
12х12х12
Вес, г.
600
Описание товара Уцененный товар Сундучок знаний BrainBox "История мира и России/Всемирная история" арт.90717/37443 хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: коробка, игра в полной комплектации
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Бренд
Тип товара
Настольные игры
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
1
Страна производитель
Россия
Причина уценки: витринный образец; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: коробка, игра в полной комплектации
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Уцененный товар Сундучок знаний BrainBox "История мира и России/Всемирная история" арт.90717/37443 хорошее состояние - купить по цене 880 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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