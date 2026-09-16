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Уцененный товар Сундучок знаний BrainBox "История мира и России/Всемирная история" арт.90717/37443 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 728675
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Уцененный товар Сундучок знаний BrainBox "История мира и России/Всемирная история" арт.90717/37443 хорошее состояние, 728675

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Сундучок знаний BrainBox &quot;История мира и России/Всемирная история&quot; арт.90717/37443 хорошее состояние - фото 1
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Сундучок знаний BrainBox &quot;История мира и России/Всемирная история&quot; арт.90717/37443 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Сундучок знаний BrainBox &quot;История мира и России/Всемирная история&quot; арт.90717/37443 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Сундучок знаний BrainBox &quot;История мира и России/Всемирная история&quot; арт.90717/37443 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
1
  • Сундучок знаний BrainBox &quot;История мира и России/Всемирная история&quot; арт.90717/37443 хорошее состояние - фото 1
  • Сундучок знаний BrainBox &quot;История мира и России/Всемирная история&quot; арт.90717/37443 хорошее состояние - фото 2
  • Сундучок знаний BrainBox &quot;История мира и России/Всемирная история&quot; арт.90717/37443 хорошее состояние - фото 3
  • Сундучок знаний BrainBox &quot;История мира и России/Всемирная история&quot; арт.90717/37443 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
880 руб.  1 309 руб. 
Начислим 15 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728675
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сундучок знаний BrainBox "История мира и России/Всемирная история" арт.90717/37443 хорошее состояние
880 руб. -33%
1 309 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Brainbox
Тип товара
Настольные игры
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
12х12х12
Вес, г.
600

Описание товара Уцененный товар Сундучок знаний BrainBox "История мира и России/Всемирная история" арт.90717/37443 хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: коробка, игра в полной комплектации

Отзывы о товаре Уцененный товар Сундучок знаний BrainBox "История мира и России/Всемирная история" арт.90717/37443 хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Brainbox
Тип товара
Настольные игры
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
1
Страна производитель
Россия
Описание
Причина уценки: витринный образец; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: коробка, игра в полной комплектации
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Сундучок знаний BrainBox "История мира и России/Всемирная история" арт.90717/37443 хорошее состояние - купить по цене 880 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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