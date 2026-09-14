Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34WS Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34WS Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2
Представляем уличную видеокамеру Tiandy, идеальное решение для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса. Эта камера обладает множеством функций, которые делают её незаменимой для надежного видеонаблюдения в самых разных условиях. Камера оснащена микрофоном для записи не только видео, но и звуковой информации, что позволяет получать более полную картину происходящего. Высокая степень защиты IP67 гарантирует надежную работу устройства в любых погодных условиях - от дождя до пыли, поддерживая его функциональность в экстремальных температурах от -40 до +60 °С. Корпус камеры выполнен в изящном белом цвете и имеет цилиндрическую форму, что обеспечивает простую установку и элегантный внешний вид. Камера поддерживает карты памяти microSD объемом до 512 ГБ, предоставляя возможность длительного хранения видеозаписей. Сенсор камеры на 5 мегапикселей позволяет снимать видео в разрешении 2560x1440 пикселей, обеспечивая детализированное изображение. Функция цифрового WDR улучшает качество изображения при сложном освещении, а инфракрасная подсветка до 50 метров обеспечивает отличное ночное видение. Наличие порта RJ-45 обеспечивает простое подключение камеры к сети и интеграцию в систему видеонаблюдения. Эта уличная видеокамера Tiandy станет надежным партнером в вопросах безопасности, гарантируя вам спокойствие и уверенность в любой ситуации.
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