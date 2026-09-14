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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34WS Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34WS Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34WS Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34WS Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34WS Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34WS Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728574
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х8
Вес, г.
537

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34WS Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2

Представляем уличную видеокамеру Tiandy, идеальное решение для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса. Эта камера обладает множеством функций, которые делают её незаменимой для надежного видеонаблюдения в самых разных условиях. Камера оснащена микрофоном для записи не только видео, но и звуковой информации, что позволяет получать более полную картину происходящего. Высокая степень защиты IP67 гарантирует надежную работу устройства в любых погодных условиях - от дождя до пыли, поддерживая его функциональность в экстремальных температурах от -40 до +60 °С. Корпус камеры выполнен в изящном белом цвете и имеет цилиндрическую форму, что обеспечивает простую установку и элегантный внешний вид. Камера поддерживает карты памяти microSD объемом до 512 ГБ, предоставляя возможность длительного хранения видеозаписей. Сенсор камеры на 5 мегапикселей позволяет снимать видео в разрешении 2560x1440 пикселей, обеспечивая детализированное изображение. Функция цифрового WDR улучшает качество изображения при сложном освещении, а инфракрасная подсветка до 50 метров обеспечивает отличное ночное видение. Наличие порта RJ-45 обеспечивает простое подключение камеры к сети и интеграцию в систему видеонаблюдения. Эта уличная видеокамера Tiandy станет надежным партнером в вопросах безопасности, гарантируя вам спокойствие и уверенность в любой ситуации.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34WS Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем уличную видеокамеру Tiandy, идеальное решение для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса. Эта камера обладает множеством функций, которые делают её незаменимой для надежного видеонаблюдения в самых разных условиях. Камера оснащена микрофоном для записи не только видео, но и звуковой информации, что позволяет получать более полную картину происходящего. Высокая степень защиты IP67 гарантирует надежную работу устройства в любых погодных условиях - от дождя до пыли, поддерживая его функциональность в экстремальных температурах от -40 до +60 °С. Корпус камеры выполнен в изящном белом цвете и имеет цилиндрическую форму, что обеспечивает простую установку и элегантный внешний вид. Камера поддерживает карты памяти microSD объемом до 512 ГБ, предоставляя возможность длительного хранения видеозаписей. Сенсор камеры на 5 мегапикселей позволяет снимать видео в разрешении 2560x1440 пикселей, обеспечивая детализированное изображение. Функция цифрового WDR улучшает качество изображения при сложном освещении, а инфракрасная подсветка до 50 метров обеспечивает отличное ночное видение. Наличие порта RJ-45 обеспечивает простое подключение камеры к сети и интеграцию в систему видеонаблюдения. Эта уличная видеокамера Tiandy станет надежным партнером в вопросах безопасности, гарантируя вам спокойствие и уверенность в любой ситуации.
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Отзывы


Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34WS Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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