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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 2
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 3
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 4
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 5
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 6
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 7
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 8
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 9
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 10
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 7
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 8
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 9
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 10
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728572
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х11
Вес, г.
880

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0

Видеокамера Tiandy представляет собой надежное и современное решение для вашего видеонаблюдения. Она изготовлена в элегантном белом цвете и выполнена в купольном корпусе, что делает ее практически незаметной на улице. Благодаря высокочувствительной матрице с разрешением 2 мегапикселя данная камера гарантирует четкое изображение с разрешением до 1920x1080 пикселей, обеспечивая высокое качество видеозаписи в любое время суток. Одной из ключевых особенностей этой видеокамеры является встроенная ИК-подсветка, которая позволяет вести наблюдение даже в условиях полной темноты. Цифровая технология WDR (широкий динамический диапазон) помогает справляться с резкими изменениями освещенности, обеспечивая достойное качество изображения даже в сложных условиях. Камера оборудована функцией день/ночь, что позволяет автоматически переключаться между режимами в зависимости от условий освещенности. Благодаря высокой степени защиты IP66, эта уличная камера устойчива к воздействию пыли и влаги, что делает ее идеальным выбором для наружной установки, вне зависимости от погодных условий. Для удобства использования и хранения данных предусмотрена поддержка карт памяти microSD с максимальным объемом до 512 ГБ, что позволяет сохранять большие объемы видеофайлов. Встроенный микрофон добавляет дополнительный уровень детализации, позволяя записывать звук вместе с видео. Рабочая температура устройства варьируется от -40 до +60 °C, что обеспечивает стабильную работу камеры в самых разных климатических условиях. Видеокамера Tiandy — это сочетание технологий и надежности, предоставляющее высококачественное видеонаблюдение для вашего спокойствия и безопасности.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy представляет собой надежное и современное решение для вашего видеонаблюдения. Она изготовлена в элегантном белом цвете и выполнена в купольном корпусе, что делает ее практически незаметной на улице. Благодаря высокочувствительной матрице с разрешением 2 мегапикселя данная камера гарантирует четкое изображение с разрешением до 1920x1080 пикселей, обеспечивая высокое качество видеозаписи в любое время суток. Одной из ключевых особенностей этой видеокамеры является встроенная ИК-подсветка, которая позволяет вести наблюдение даже в условиях полной темноты. Цифровая технология WDR (широкий динамический диапазон) помогает справляться с резкими изменениями освещенности, обеспечивая достойное качество изображения даже в сложных условиях. Камера оборудована функцией день/ночь, что позволяет автоматически переключаться между режимами в зависимости от условий освещенности. Благодаря высокой степени защиты IP66, эта уличная камера устойчива к воздействию пыли и влаги, что делает ее идеальным выбором для наружной установки, вне зависимости от погодных условий. Для удобства использования и хранения данных предусмотрена поддержка карт памяти microSD с максимальным объемом до 512 ГБ, что позволяет сохранять большие объемы видеофайлов. Встроенный микрофон добавляет дополнительный уровень детализации, позволяя записывать звук вместе с видео. Рабочая температура устройства варьируется от -40 до +60 °C, что обеспечивает стабильную работу камеры в самых разных климатических условиях. Видеокамера Tiandy — это сочетание технологий и надежности, предоставляющее высококачественное видеонаблюдение для вашего спокойствия и безопасности.
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Отзывы


Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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