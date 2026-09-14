Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0
Видеокамера Tiandy представляет собой надежное и современное решение для вашего видеонаблюдения. Она изготовлена в элегантном белом цвете и выполнена в купольном корпусе, что делает ее практически незаметной на улице. Благодаря высокочувствительной матрице с разрешением 2 мегапикселя данная камера гарантирует четкое изображение с разрешением до 1920x1080 пикселей, обеспечивая высокое качество видеозаписи в любое время суток. Одной из ключевых особенностей этой видеокамеры является встроенная ИК-подсветка, которая позволяет вести наблюдение даже в условиях полной темноты. Цифровая технология WDR (широкий динамический диапазон) помогает справляться с резкими изменениями освещенности, обеспечивая достойное качество изображения даже в сложных условиях. Камера оборудована функцией день/ночь, что позволяет автоматически переключаться между режимами в зависимости от условий освещенности. Благодаря высокой степени защиты IP66, эта уличная камера устойчива к воздействию пыли и влаги, что делает ее идеальным выбором для наружной установки, вне зависимости от погодных условий. Для удобства использования и хранения данных предусмотрена поддержка карт памяти microSD с максимальным объемом до 512 ГБ, что позволяет сохранять большие объемы видеофайлов. Встроенный микрофон добавляет дополнительный уровень детализации, позволяя записывать звук вместе с видео. Рабочая температура устройства варьируется от -40 до +60 °C, что обеспечивает стабильную работу камеры в самых разных климатических условиях. Видеокамера Tiandy — это сочетание технологий и надежности, предоставляющее высококачественное видеонаблюдение для вашего спокойствия и безопасности.
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