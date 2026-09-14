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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 - фото 2
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 - фото 3
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728571
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х11
Вес, г.
330

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

Видеокамера Tiandy – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее качественное изображение и множество полезных функций. Модель выполнена в стильном белом купольном корпусе, который защищен от воздействия неблагоприятных погодных условий по стандарту IP66. Это гарантирует, что камера будет работать даже в экстремальных температурных условиях, от -40 до +60 °С. Камера оснащена высокочувствительной матрицей на 2 мегапикселя, что позволяет ей записывать видео с разрешением до 1920x1080 пикселей. Благодаря поддержке функции день/ночь и наличию инфракрасной подсветки, устройство обеспечивает четкое изображение как при дневном, так и при ночном освещении. Для удобства хранения записанных данных видеокамера поддерживает карты памяти microSD объемом до 512 ГБ. Это позволяет хранить большой объем видеоинформации без необходимости в частом её удалении. Кроме того, наличие встроенного микрофона обеспечивает запись звука, что делает видеонаблюдение еще более информативным. Камера Tiandy не поддерживает Wi-Fi соединение, что повышает её надежность и защищенность в условиях внешнего применения. Это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и долговечность оборудования при организации системы видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее качественное изображение и множество полезных функций. Модель выполнена в стильном белом купольном корпусе, который защищен от воздействия неблагоприятных погодных условий по стандарту IP66. Это гарантирует, что камера будет работать даже в экстремальных температурных условиях, от -40 до +60 °С. Камера оснащена высокочувствительной матрицей на 2 мегапикселя, что позволяет ей записывать видео с разрешением до 1920x1080 пикселей. Благодаря поддержке функции день/ночь и наличию инфракрасной подсветки, устройство обеспечивает четкое изображение как при дневном, так и при ночном освещении. Для удобства хранения записанных данных видеокамера поддерживает карты памяти microSD объемом до 512 ГБ. Это позволяет хранить большой объем видеоинформации без необходимости в частом её удалении. Кроме того, наличие встроенного микрофона обеспечивает запись звука, что делает видеонаблюдение еще более информативным. Камера Tiandy не поддерживает Wi-Fi соединение, что повышает её надежность и защищенность в условиях внешнего применения. Это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и долговечность оборудования при организации системы видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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