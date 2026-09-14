Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.1
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.1
Видеокамера Tiandy — это современное устройство для обеспечения надежного видеонаблюдения на открытом воздухе. Выполненная в стильном белом купольном корпусе, эта камера сочетает в себе элегантный дизайн и высокие технические характеристики. Она оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей высокое разрешение изображения в 1920x1080 пикселей, что позволяет получать четкие и детализированные видеозаписи. Камера Tiandy поддерживает функцию день/ночь, что делает ее идеальной для круглосуточного наблюдения. Встроенная ИК подсветка обеспечивает видимость даже в условиях полной темноты, а цифровой WDR помогает справляться с сильными контрастами света и тени, предоставляя качественное изображение в любых условиях освещения. Уличная установка камеры устойчива к неблагоприятным погодным условиям благодаря рабочему диапазону температур от -35 до +60 °С, что расширяет ее применение в различных климатических условиях. Функция PoE позволяет питать устройство через сетевой кабель, что упрощает монтаж и снижает затраты на прокладку дополнительных проводов. Кроме того, камера оснащена встроенным микрофоном, обеспечивающим запись звука, что увеличивает информативность видеонаблюдения. Наличие порта RJ-45 обеспечивает стабильное соединение с сетью для передачи данных. Вес камеры составляет всего 0,69 кг, что упрощает её установку и настройку. Видеокамера Tiandy — это надежное и современное решение для обеспечения безопасности в любых условиях.
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