Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2
Видеокамера Tiandy представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии и высокую практичность. Выполненная в стильном белом цилиндрическом корпусе, она не только гармонично впишется в любой экстерьер, но и обеспечит максимальную защиту от неблагоприятных погодных условий благодаря высокой степени защиты IP67. Сердцем камеры является мощная 2-мегапиксельная матрица, способная передавать изображение в разрешении 1920x1080 пикселей. Это обеспечивает чёткое и детализированное видео в любое время дня и ночи. Для съёмки в условиях недостаточного освещения предусмотрена ИК подсветка с дальностью действия до 50 метров. Цифровое широкодинамическое диапазоне (WDR) позволяет получать качественное изображение даже при резких перепадах освещения. Практичность использования усиливается наличием слота для карт памяти microSD с поддержкой до 512 ГБ, что позволяет хранить большой объём записей без необходимости в дополнительных устройствах. Для удобства подключения к сети камера оснащена портом RJ-45. Температурный диапазон эксплуатации от -30 до +60 °С гарантирует стабильную работу устройства в самых разных климатических условиях. Камера весит 0,46 кг и обладает высокой надежностью, что делает её идеальным выбором для обеспечения безопасности объектов любого типа.
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