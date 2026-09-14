Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3
Видеокамера Tiandy — это надежное и многофункциональное устройство для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса. Оснащенная высококачественной 2-мегапиксельной матрицей, она обеспечивает четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет детально рассматривать происходящее в зоне наблюдения. Корпус камеры выполнен в классическом белом цвете и имеет купольную форму, что делает ее идеально подходящей для наружного монтажа. Благодаря степени защиты IP67, камера устойчива к пыли и влаге, обеспечивая бесперебойную работу в сложных погодных условиях, включая температурные пределы от -40 до +60 °C. Одной из ключевых особенностей Tiandy является наличие встроенного микрофона и ИК-подсветки для улучшенного наблюдения в ночное время. Аппаратный WDR (Wide Dynamic Range) позволяет камере управлять сложными условиями освещения, обеспечивая великолепную качество изображения даже при контрастном освещении. Поддержка функции день/ночь обеспечивает автоматический переход от цветного режима съемки к черно-белому при недостаточном освещении, что значительно увеличивает универсальность камеры и её потенциал для круглосуточного наблюдения. Для хранения записей камера поддерживает установку microSD карт объемом до 512 ГБ, что даёт большое пространство для долгосрочных записей без необходимости частой замены носителя. Tiandy — идеальный выбор для тех, кто ищет надежное решение для видеонаблюдения с передовыми функциями и высокими техническими характеристиками.
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