Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm/V2.0
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm/V2.0
Видеокамера Tiandy — надежное решение для организации уличного видеонаблюдения, которое сочетает в себе передовые технологии и высокое качество исполнения. Камера выполнена в цилиндрическом корпусе белого цвета, что делает её стильной и незаметной в любом окружении. Она обладает степенью защиты IP67, обеспечивая надежную работу в любых погодных условиях: от суровых морозов до палящей жары, с диапазоном рабочих температур от -30 до +60 °С. Данная модель оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкое и детализированное изображение. Даже в условиях низкой освещенности камера обеспечивает качественное видео благодаря встроенной ИК-подсветке с дальностью действия до 30 метров и цифровому WDR, что помогает улучшить качество изображения в условиях контрастного освещения. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать, что происходит в контролируемой зоне, добавляя новый уровень безопасности. Питание устройства осуществляется через PoE, что упрощает установку и снижает количество необходимых кабелей. Камера оснащена портом RJ-45 для стабильного сетевого подключения. Обратите внимание, что поддержка карт памяти в этой модели отсутствует, что стоит учитывать при планировании системы хранения данных. Видеокамера Tiandy — это оптимальное решение для создания надежной системы видеонаблюдения на улице с высококачественным изображением и простотой эксплуатации.
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