Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm/V2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm/V2.0

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm/V2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728397
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х9
Вес, г.
320

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm/V2.0

Видеокамера Tiandy — надежное решение для организации уличного видеонаблюдения, которое сочетает в себе передовые технологии и высокое качество исполнения. Камера выполнена в цилиндрическом корпусе белого цвета, что делает её стильной и незаметной в любом окружении. Она обладает степенью защиты IP67, обеспечивая надежную работу в любых погодных условиях: от суровых морозов до палящей жары, с диапазоном рабочих температур от -30 до +60 °С. Данная модель оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкое и детализированное изображение. Даже в условиях низкой освещенности камера обеспечивает качественное видео благодаря встроенной ИК-подсветке с дальностью действия до 30 метров и цифровому WDR, что помогает улучшить качество изображения в условиях контрастного освещения. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать, что происходит в контролируемой зоне, добавляя новый уровень безопасности. Питание устройства осуществляется через PoE, что упрощает установку и снижает количество необходимых кабелей. Камера оснащена портом RJ-45 для стабильного сетевого подключения. Обратите внимание, что поддержка карт памяти в этой модели отсутствует, что стоит учитывать при планировании системы хранения данных. Видеокамера Tiandy — это оптимальное решение для создания надежной системы видеонаблюдения на улице с высококачественным изображением и простотой эксплуатации.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm/V2.0




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Развернуть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy — надежное решение для организации уличного видеонаблюдения, которое сочетает в себе передовые технологии и высокое качество исполнения. Камера выполнена в цилиндрическом корпусе белого цвета, что делает её стильной и незаметной в любом окружении. Она обладает степенью защиты IP67, обеспечивая надежную работу в любых погодных условиях: от суровых морозов до палящей жары, с диапазоном рабочих температур от -30 до +60 °С. Данная модель оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкое и детализированное изображение. Даже в условиях низкой освещенности камера обеспечивает качественное видео благодаря встроенной ИК-подсветке с дальностью действия до 30 метров и цифровому WDR, что помогает улучшить качество изображения в условиях контрастного освещения. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать, что происходит в контролируемой зоне, добавляя новый уровень безопасности. Питание устройства осуществляется через PoE, что упрощает установку и снижает количество необходимых кабелей. Камера оснащена портом RJ-45 для стабильного сетевого подключения. Обратите внимание, что поддержка карт памяти в этой модели отсутствует, что стоит учитывать при планировании системы хранения данных. Видеокамера Tiandy — это оптимальное решение для создания надежной системы видеонаблюдения на улице с высококачественным изображением и простотой эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm/V2.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...