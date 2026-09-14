Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0
IP-камера Tiandy TC-C32CN предназначена для работы как в помещении, так и на улице. Установка возможна на поверхности стола или на стене. Степень защиты IP65 говорит о том, что конструкция не повредится от града или снега. Камера оснащена микрофоном и динамиком. Поэтому вам будет доступна запись со звуком и общение голосом с теми, кто находится рядом с устройством. Поддержка ночной съемки позволит записывать видео в помещении без освещения. Tiandy TC-C32CN управляется с помощью мобильного приложения EasyLive Plus. Подключение происходит беспроводным способом. Хранение архива предусмотрено на карте памяти объемом до 256 ГБ. Вы можете настроить как запись черно-белого, так и цветного изображения. С помощью технологий улучшения качества съемки вы получите максимально возможную четкость изображения в данных условиях.
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