Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0 - фото 2
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0 - фото 3
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0 - фото 4
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0 - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0 - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0 - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728356
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP65
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х8
Вес, г.
450

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0

IP-камера Tiandy TC-C32CN предназначена для работы как в помещении, так и на улице. Установка возможна на поверхности стола или на стене. Степень защиты IP65 говорит о том, что конструкция не повредится от града или снега. Камера оснащена микрофоном и динамиком. Поэтому вам будет доступна запись со звуком и общение голосом с теми, кто находится рядом с устройством. Поддержка ночной съемки позволит записывать видео в помещении без освещения. Tiandy TC-C32CN управляется с помощью мобильного приложения EasyLive Plus. Подключение происходит беспроводным способом. Хранение архива предусмотрено на карте памяти объемом до 256 ГБ. Вы можете настроить как запись черно-белого, так и цветного изображения. С помощью технологий улучшения качества съемки вы получите максимально возможную четкость изображения в данных условиях.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP65
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
IP-камера Tiandy TC-C32CN предназначена для работы как в помещении, так и на улице. Установка возможна на поверхности стола или на стене. Степень защиты IP65 говорит о том, что конструкция не повредится от града или снега. Камера оснащена микрофоном и динамиком. Поэтому вам будет доступна запись со звуком и общение голосом с теми, кто находится рядом с устройством. Поддержка ночной съемки позволит записывать видео в помещении без освещения. Tiandy TC-C32CN управляется с помощью мобильного приложения EasyLive Plus. Подключение происходит беспроводным способом. Хранение архива предусмотрено на карте памяти объемом до 256 ГБ. Вы можете настроить как запись черно-белого, так и цветного изображения. С помощью технологий улучшения качества съемки вы получите максимально возможную четкость изображения в данных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...