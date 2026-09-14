Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 2
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 3
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 4
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 5
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 6
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 7
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 7
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728348
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х9
Вес, г.
300

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0

Видеокамера Tiandy — это надежное решение для уличного видеонаблюдения с высококачественным изображением и возможностью записи звука, благодаря встроенному микрофону. Оснащена цилиндрическим корпусом белого цвета и обладает высокой степенью защиты IP67, что обеспечивает устойчивость к пыле и влаге и позволяет использовать камеру в экстремальных погодных условиях, при температуре от -40 до +60 °С. С разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей в 2 Мегапикселя, Tiandy гарантирует четкое и детализированное изображение. Инфракрасная подсветка позволяет вести съемку даже в условиях полной темноты, что делает её идеальной для круглосуточного наблюдения. Для подключения к сети и передачи данных используется порт RJ-45, однако поддержка Wi-Fi не предусмотрена, а также отсутствует возможность использования карт памяти, что требует организации сохранения данных на внешние серверы или системы хранения. Вес камеры составляет всего 0,2 кг, что облегчает её установку и позволяет надежно закрепить даже в трудных местах. Благодаря всем этим характеристикам, видеокамера Tiandy станет превосходным выбором для эффективного и надежного наблюдения за территорией.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy — это надежное решение для уличного видеонаблюдения с высококачественным изображением и возможностью записи звука, благодаря встроенному микрофону. Оснащена цилиндрическим корпусом белого цвета и обладает высокой степенью защиты IP67, что обеспечивает устойчивость к пыле и влаге и позволяет использовать камеру в экстремальных погодных условиях, при температуре от -40 до +60 °С. С разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей в 2 Мегапикселя, Tiandy гарантирует четкое и детализированное изображение. Инфракрасная подсветка позволяет вести съемку даже в условиях полной темноты, что делает её идеальной для круглосуточного наблюдения. Для подключения к сети и передачи данных используется порт RJ-45, однако поддержка Wi-Fi не предусмотрена, а также отсутствует возможность использования карт памяти, что требует организации сохранения данных на внешние серверы или системы хранения. Вес камеры составляет всего 0,2 кг, что облегчает её установку и позволяет надежно закрепить даже в трудных местах. Благодаря всем этим характеристикам, видеокамера Tiandy станет превосходным выбором для эффективного и надежного наблюдения за территорией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...