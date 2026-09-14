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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-H333K Spec:AK/I5W/WIFI/Eu/4mm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-H333K Spec:AK/I5W/WIFI/Eu/4mm

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-H333K Spec:AK/I5W/WIFI/Eu/4mm - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-H333K Spec:AK/I5W/WIFI/Eu/4mm - фото 2
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-H333K Spec:AK/I5W/WIFI/Eu/4mm - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-H333K Spec:AK/I5W/WIFI/Eu/4mm - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-H333K Spec:AK/I5W/WIFI/Eu/4mm - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-H333K Spec:AK/I5W/WIFI/Eu/4mm - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728307
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х18
Вес, кг.
1.27

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-H333K Spec:AK/I5W/WIFI/Eu/4mm

Tiandy TC-H333K Spec:AK/I5W/WIFI/Eu/4mm IP Видеокамера надежного цифрового сторожа для вашего дома или бизнеса. Это устройство сочетает в себе высокую детализацию изображения, интеллектуальные функции и простоту установки, обеспечивая полный контроль над происходящим в режиме реального времени. Камера создает четкую и плавную картинку благодаря матрице с разрешением три мегапикселя и поддержке записи в максимальном разрешении 2304 на 1296 пикселей. Частота до двадцати кадров в секунду позволяет фиксировать даже быстрые движения без смазывания. Широкий угол обзора, достигающий 86,8 градусов благодаря фиксированному объективу с фокусным расстоянием четыре миллиметра, позволяет охватить значительное пространство, минимизируя слепые зоны. Независимо от времени суток вы будете под защитой. Встроенная инфракрасная подсветка с дальностью до пятидесяти метров обеспечивает отличную видимость в полной темноте, автоматически включаясь при снижении освещенности. А встроенный микрофон добавляет к видеоценке еще и звуковое сопровождение, что делает наблюдение максимально информативным. Управление и просмотр происходящего теперь всегда под рукой. Благодаря встроенному модулю беспроводной связи Wi-Fi вы можете легко подключить камеру к домашней сети без прокладки дополнительных кабелей, хотя питание осуществляется от сети. Управление и просмотр трансляции удобно осуществлять прямо со смартфона из любой точки мира. Для локального хранения записей в камере предусмотрен слот для карты памяти. Устройство не боится непогоды благодаря влагозащищенному корпусу, соответствующему стандарту защиты IP66. Это означает, что его можно смело устанавливать на улице под открытым небом. Камера помогает быть на шаг впереди благодаря функции обнаружения движения, которая отправляет вам мгновенные уведомления при выявлении активности в кадре. Для эффективного сжатия видео без потери качества используются современные форматы, включая H.265 и S+265, что экономит место на карте памяти и трафик при просмотре в режиме онлайн.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-H333K Spec:AK/I5W/WIFI/Eu/4mm




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Tiandy TC-H333K Spec:AK/I5W/WIFI/Eu/4mm IP Видеокамера надежного цифрового сторожа для вашего дома или бизнеса. Это устройство сочетает в себе высокую детализацию изображения, интеллектуальные функции и простоту установки, обеспечивая полный контроль над происходящим в режиме реального времени. Камера создает четкую и плавную картинку благодаря матрице с разрешением три мегапикселя и поддержке записи в максимальном разрешении 2304 на 1296 пикселей. Частота до двадцати кадров в секунду позволяет фиксировать даже быстрые движения без смазывания. Широкий угол обзора, достигающий 86,8 градусов благодаря фиксированному объективу с фокусным расстоянием четыре миллиметра, позволяет охватить значительное пространство, минимизируя слепые зоны. Независимо от времени суток вы будете под защитой. Встроенная инфракрасная подсветка с дальностью до пятидесяти метров обеспечивает отличную видимость в полной темноте, автоматически включаясь при снижении освещенности. А встроенный микрофон добавляет к видеоценке еще и звуковое сопровождение, что делает наблюдение максимально информативным. Управление и просмотр происходящего теперь всегда под рукой. Благодаря встроенному модулю беспроводной связи Wi-Fi вы можете легко подключить камеру к домашней сети без прокладки дополнительных кабелей, хотя питание осуществляется от сети. Управление и просмотр трансляции удобно осуществлять прямо со смартфона из любой точки мира. Для локального хранения записей в камере предусмотрен слот для карты памяти. Устройство не боится непогоды благодаря влагозащищенному корпусу, соответствующему стандарту защиты IP66. Это означает, что его можно смело устанавливать на улице под открытым небом. Камера помогает быть на шаг впереди благодаря функции обнаружения движения, которая отправляет вам мгновенные уведомления при выявлении активности в кадре. Для эффективного сжатия видео без потери качества используются современные форматы, включая H.265 и S+265, что экономит место на карте памяти и трафик при просмотре в режиме онлайн.
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