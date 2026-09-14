Gamer Boy - 8-Bit 80S Hits - Volume 1 (Orange White) (0843563175392) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gamer Boy
Альбом (сингл)
Volume 1
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728234
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Характеристики
Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Enjoy The Ride
Barcode
[0843563175392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gamer Boy
Альбом (сингл)
Volume 1
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
Call Me, I Ran, Don't Stop Believin', Sunglasses At Night, Jump, Beat It, Eye Of The Tiger, Down Under, Karma Chameleon, Take On Me
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gamer Boy - 8-Bit 80S Hits - Volume 1 (Orange White) (0843563175392) виниловая пластинка
Enjoy The Ride Records с гордостью представляет 8-Bit '80s Hits, Volume 1. Приготовьтесь насладиться культовыми хитами 80-х, переосмысленными в качестве ретро-гимнов для игр! Gamer Boy (Disappearing Lines: Chiptune Music of Tetris) взял популярные хиты 80-х и интегрировал звуки из культовых аркадных игр!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Enjoy The Ride
Barcode
[0843563175392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gamer Boy
Альбом (сингл)
Volume 1
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
Call Me, I Ran, Don't Stop Believin', Sunglasses At Night, Jump, Beat It, Eye Of The Tiger, Down Under, Karma Chameleon, Take On Me
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Enjoy The Ride Records с гордостью представляет 8-Bit '80s Hits, Volume 1. Приготовьтесь насладиться культовыми хитами 80-х, переосмысленными в качестве ретро-гимнов для игр! Gamer Boy (Disappearing Lines: Chiptune Music of Tetris) взял популярные хиты 80-х и интегрировал звуки из культовых аркадных игр!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Gamer Boy - 8-Bit 80S Hits - Volume 1 (Orange White) (0843563175392) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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