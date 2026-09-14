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Debby Friday - Starrr Of The Queen Of Life (Light Blue) (0098787165401) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Debby Friday - Starrr Of The Queen Of Life (Light Blue) (0098787165401) виниловая пластинка

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Debby Friday - Starrr Of The Queen Of Life (Light Blue) (0098787165401) виниловая пластинка - фото 1
Debby Friday - Starrr Of The Queen Of Life (Light Blue) (0098787165401) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Debby Friday
Альбом (сингл)
Starrr Of The Queen Of Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Debby Friday - Starrr Of The Queen Of Life (Light Blue) (0098787165401) виниловая пластинка - фото 1
  • Debby Friday - Starrr Of The Queen Of Life (Light Blue) (0098787165401) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728231
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Характеристики

Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787165401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Debby Friday
Альбом (сингл)
Starrr Of The Queen Of Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
1/17, All I Wanna Do Is Party, In The Club, 0.148611111111111, Lipsync, Alberta, Higher, PPP (Interlude), Arcadia, Leave, Bet On Me, Darker The Better
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Debby Friday - Starrr Of The Queen Of Life (Light Blue) (0098787165401) виниловая пластинка

На своем калейдоскопическом втором альбоме «The Starrr Of The Queen Of Life» Дебби Фрайдей определяет успех по-своему. «Я хочу быть звездой, я не могу скрыть этого желания», — говорит она. «Но я не хочу жить чужой мечтой или следовать заранее намеченному пути». Для этой нигерийско-канадской эрудитки быть звездой — значит жить на грани: публичное против частного, высокомерие против смирения, взлет против падения. Быть звездой означает принять апокалиптический гедонизм ночной рейв-вечеринки — обрести единение в «темной комнате, девушки в очереди в туалет» под зажигательный хаус-гимн «All I Wanna Do Is Party». Это значит обмениваться строчками о бутылках со льдом и отрываться на танцполе с детройтскими техно-вундеркиндами HiTech в «In The Club» — при этом признавая, что на самом деле она «почти не выходит на танцпол в последнее время». Это звук открытия того, что приходит после успеха, о котором большинство артистов только мечтают — как ярко гореть, не сгорая. На протяжении 11 песен альбом The Starrr Of The Queen Of Life демонстрирует хамелеоноподобный вокал Фрайдей. От лаконичной, невесомой красоты тоскливой «Leave» до мощного пост-панка «Darker The Better». Победа на конкурсе Polaris Prize в 2023 году за дебютный альбом GOOD LUCK только подстегнула Дебби Фрайдей к еще более упорной работе: «Я хочу большего/ Чувак, я хочу получить вознаграждение», — читает она рэп под резкие синтезаторные звуки в непринужденно подражающей ей песне «Lipsync». Но жизнь на грани может продолжаться лишь до определенного момента: во время непрерывного гастрольного графика в поддержку альбома она тяжело заболела. Диагноз? Опоясывающий лишай, вызванный стрессом. Этот опыт заставил Фрайдей сосредоточиться на себе. В следующем году произошли изменения в менеджменте, в ее распорядке дня и приоритетах. Чтобы воплотить в жизнь свое видение радикальной честности на танцполе, Фрайдей пригласила австралийского продюсера Дарси Бэйлиса (Wicca Phase Springs Eternal). Возвращаясь в свой фактический дом в Лондоне в перерывах между гастролями, пара обменивалась идеями в студии с утра до полуночи. Наполненный смыслом, альбом The Starrr Of The Queen Of Life изобилует закодированными, понятными каждому отсылками — вплетая любовные письма и намеки из названий духов для «it girl», французского коньяка и эллинистических пророчиц, говорящих на языках. Он читается как воплощение стремления Фрайдей к экспериментальному поп-звучанию, которое при этом остается ее неповторимым. «Этот альбом о стремлении к чему-то, — говорит она. — Он о том, чтобы видеть знаки и следовать этому импульсу, всегда с возможностью либо взлететь к солнцу, либо упасть обратно на землю». В песне «The Starrr Of The Queen Of Life» Дебби Фрайдей взлетает, расправляя крылья, следуя за звуком собственного голоса.

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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787165401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Debby Friday
Альбом (сингл)
Starrr Of The Queen Of Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
1/17, All I Wanna Do Is Party, In The Club, 0.148611111111111, Lipsync, Alberta, Higher, PPP (Interlude), Arcadia, Leave, Bet On Me, Darker The Better
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
На своем калейдоскопическом втором альбоме «The Starrr Of The Queen Of Life» Дебби Фрайдей определяет успех по-своему. «Я хочу быть звездой, я не могу скрыть этого желания», — говорит она. «Но я не хочу жить чужой мечтой или следовать заранее намеченному пути». Для этой нигерийско-канадской эрудитки быть звездой — значит жить на грани: публичное против частного, высокомерие против смирения, взлет против падения. Быть звездой означает принять апокалиптический гедонизм ночной рейв-вечеринки — обрести единение в «темной комнате, девушки в очереди в туалет» под зажигательный хаус-гимн «All I Wanna Do Is Party». Это значит обмениваться строчками о бутылках со льдом и отрываться на танцполе с детройтскими техно-вундеркиндами HiTech в «In The Club» — при этом признавая, что на самом деле она «почти не выходит на танцпол в последнее время». Это звук открытия того, что приходит после успеха, о котором большинство артистов только мечтают — как ярко гореть, не сгорая. На протяжении 11 песен альбом The Starrr Of The Queen Of Life демонстрирует хамелеоноподобный вокал Фрайдей. От лаконичной, невесомой красоты тоскливой «Leave» до мощного пост-панка «Darker The Better». Победа на конкурсе Polaris Prize в 2023 году за дебютный альбом GOOD LUCK только подстегнула Дебби Фрайдей к еще более упорной работе: «Я хочу большего/ Чувак, я хочу получить вознаграждение», — читает она рэп под резкие синтезаторные звуки в непринужденно подражающей ей песне «Lipsync». Но жизнь на грани может продолжаться лишь до определенного момента: во время непрерывного гастрольного графика в поддержку альбома она тяжело заболела. Диагноз? Опоясывающий лишай, вызванный стрессом. Этот опыт заставил Фрайдей сосредоточиться на себе. В следующем году произошли изменения в менеджменте, в ее распорядке дня и приоритетах. Чтобы воплотить в жизнь свое видение радикальной честности на танцполе, Фрайдей пригласила австралийского продюсера Дарси Бэйлиса (Wicca Phase Springs Eternal). Возвращаясь в свой фактический дом в Лондоне в перерывах между гастролями, пара обменивалась идеями в студии с утра до полуночи. Наполненный смыслом, альбом The Starrr Of The Queen Of Life изобилует закодированными, понятными каждому отсылками — вплетая любовные письма и намеки из названий духов для «it girl», французского коньяка и эллинистических пророчиц, говорящих на языках. Он читается как воплощение стремления Фрайдей к экспериментальному поп-звучанию, которое при этом остается ее неповторимым. «Этот альбом о стремлении к чему-то, — говорит она. — Он о том, чтобы видеть знаки и следовать этому импульсу, всегда с возможностью либо взлететь к солнцу, либо упасть обратно на землю». В песне «The Starrr Of The Queen Of Life» Дебби Фрайдей взлетает, расправляя крылья, следуя за звуком собственного голоса.
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