Maria Callas - Sings Verdi At La Scala (8719039001583) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Maria Callas - Sings Verdi At La Scala (8719039001583) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Gualtier Mald?! (Caro Nome), Act 1, La Forza Del Destino. Coro Del Teatro Alla Scala, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Son Giunta! Grazie, O Dio! (Madre, Madre, Pietosa Vergine), Act 2, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Pace, Pace, Mio Dio, Act 4, Un Ballon In Maschera. Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Ecco Vorrido Campo (Ma Dall'arido Stelo), Act 2, Tito Gobbi, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – A Tal Co? Nulla Il Pianto (Morr? Ma Prima In Grazia), Act 3, Aida. Fedora Barbieri, Coro Del Teatro Alla Scala, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Ritorna Vincintor! (L'insana Parola), Act 1, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Oh, Patria Mia, Act 3
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
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