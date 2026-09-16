Top.Mail.Ru
Maria Callas - Sings Verdi At La Scala (8719039001583) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Maria Callas - Sings Verdi At La Scala (8719039001583) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Maria Callas - Sings Verdi At La Scala (8719039001583) виниловая пластинка - фото 1
Maria Callas - Sings Verdi At La Scala (8719039001583) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Sings Verdi At La Scala
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maria Callas - Sings Verdi At La Scala (8719039001583) виниловая пластинка - фото 1
  • Maria Callas - Sings Verdi At La Scala (8719039001583) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728202
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Maria Callas - Sings Verdi At La Scala (8719039001583) виниловая пластинка
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039001583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Sings Verdi At La Scala
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Gualtier Mald?! (Caro Nome), Act 1, La Forza Del Destino. Coro Del Teatro Alla Scala, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Son Giunta! Grazie, O Dio! (Madre, Madre, Pietosa Vergine), Act 2, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Pace, Pace, Mio Dio, Act 4, Un Ballon In Maschera. Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Ecco Vorrido Campo (Ma Dall'arido Stelo), Act 2, Tito Gobbi, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Sca
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maria Callas - Sings Verdi At La Scala (8719039001583) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Gualtier Mald?! (Caro Nome), Act 1, La Forza Del Destino. Coro Del Teatro Alla Scala, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Son Giunta! Grazie, O Dio! (Madre, Madre, Pietosa Vergine), Act 2, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Pace, Pace, Mio Dio, Act 4, Un Ballon In Maschera. Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Ecco Vorrido Campo (Ma Dall'arido Stelo), Act 2, Tito Gobbi, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – A Tal Co? Nulla Il Pianto (Morr? Ma Prima In Grazia), Act 3, Aida. Fedora Barbieri, Coro Del Teatro Alla Scala, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Ritorna Vincintor! (L'insana Parola), Act 1, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Oh, Patria Mia, Act 3



Теги товара: Rock Opera

Отзывы о товаре Maria Callas - Sings Verdi At La Scala (8719039001583) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039001583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Sings Verdi At La Scala
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Gualtier Mald?! (Caro Nome), Act 1, La Forza Del Destino. Coro Del Teatro Alla Scala, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Son Giunta! Grazie, O Dio! (Madre, Madre, Pietosa Vergine), Act 2, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Pace, Pace, Mio Dio, Act 4, Un Ballon In Maschera. Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Ecco Vorrido Campo (Ma Dall'arido Stelo), Act 2, Tito Gobbi, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Sca
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Gualtier Mald?! (Caro Nome), Act 1, La Forza Del Destino. Coro Del Teatro Alla Scala, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Son Giunta! Grazie, O Dio! (Madre, Madre, Pietosa Vergine), Act 2, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Pace, Pace, Mio Dio, Act 4, Un Ballon In Maschera. Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Ecco Vorrido Campo (Ma Dall'arido Stelo), Act 2, Tito Gobbi, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – A Tal Co? Nulla Il Pianto (Morr? Ma Prima In Grazia), Act 3, Aida. Fedora Barbieri, Coro Del Teatro Alla Scala, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Ritorna Vincintor! (L'insana Parola), Act 1, Maria Callas, Orchestra Del Teatro Alla Scala – Oh, Patria Mia, Act 3


Теги товара: Rock Opera
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Maria Callas - Sings Verdi At La Scala (8719039001583) виниловая пластинка - стоимость товара 3220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...