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Asap Rocky - Long Live Asap (Deluxe) (Orange Translucent) (0887654369611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Asap Rocky - Long Live Asap (Deluxe) (Orange Translucent) (0887654369611) виниловая пластинка

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Asap Rocky - Long Live Asap (Deluxe) (Orange Translucent) (0887654369611) виниловая пластинка - фото 1
Asap Rocky - Long Live Asap (Deluxe) (Orange Translucent) (0887654369611) виниловая пластинка - фото 2
Asap Rocky - Long Live Asap (Deluxe) (Orange Translucent) (0887654369611) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
ASAP Rocky
Альбом (сингл)
Long Live Asap
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Asap Rocky - Long Live Asap (Deluxe) (Orange Translucent) (0887654369611) виниловая пластинка - фото 1
  • Asap Rocky - Long Live Asap (Deluxe) (Orange Translucent) (0887654369611) виниловая пластинка - фото 2
  • Asap Rocky - Long Live Asap (Deluxe) (Orange Translucent) (0887654369611) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728188
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0887654369611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
ASAP Rocky
Альбом (сингл)
Long Live Asap
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Long Live A$AP, Goldie, PMW (All I Really Need), LVL, Hell, Pain, F**kin' Problems, Wild For The Night, 1Train, Fashion Killa, Phoenix, Suddenly, Jodye, Ghetto Symphony, Angels, I Come Apart
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Asap Rocky - Long Live Asap (Deluxe) (Orange Translucent) (0887654369611) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Long Live A$AP, Goldie, PMW (All I Really Need), LVL, Hell, Pain, F**kin' Problems, Wild For The Night, 1Train, Fashion Killa, Phoenix, Suddenly, Jodye, Ghetto Symphony, Angels, I Come Apart



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Asap Rocky - Long Live Asap (Deluxe) (Orange Translucent) (0887654369611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0887654369611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
ASAP Rocky
Альбом (сингл)
Long Live Asap
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Long Live A$AP, Goldie, PMW (All I Really Need), LVL, Hell, Pain, F**kin' Problems, Wild For The Night, 1Train, Fashion Killa, Phoenix, Suddenly, Jodye, Ghetto Symphony, Angels, I Come Apart
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Long Live A$AP, Goldie, PMW (All I Really Need), LVL, Hell, Pain, F**kin' Problems, Wild For The Night, 1Train, Fashion Killa, Phoenix, Suddenly, Jodye, Ghetto Symphony, Angels, I Come Apart


Теги товара: Цветной винил
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