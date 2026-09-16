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Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Blue) (8436563186394) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Blue) (8436563186394) виниловая пластинка

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Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Blue) (8436563186394) виниловая пластинка - фото 1
Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Blue) (8436563186394) виниловая пластинка - фото 2
Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Blue) (8436563186394) виниловая пластинка - фото 3
Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Blue) (8436563186394) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Plays W. C. Handy
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Blue) (8436563186394) виниловая пластинка - фото 1
  • Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Blue) (8436563186394) виниловая пластинка - фото 2
  • Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Blue) (8436563186394) виниловая пластинка - фото 3
  • Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Blue) (8436563186394) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728185
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Blue) (8436563186394) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
20th Century Masterworks
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
20th Century Masterworks
Barcode
[8436563186394]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Plays W. C. Handy
Жанр
Jazz
Трек-лист
St. Louis Blues, Yellow Dog Blues, Loveless Love, Aunt Hagar's Blues, Long Gone (From The Bowlin' Green), The Memphis Blues (Or Mister Crump), Beale Street Blues, Ole Miss Blues, Chantez Le Bas (Sing 'Em Low), Hesitating Blues, Atlanta Blues (Make Me One Pallet On Your Floor)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Blue) (8436563186394) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: St. Louis Blues, Yellow Dog Blues, Loveless Love, Aunt Hagar's Blues, Long Gone (From The Bowlin' Green), The Memphis Blues (Or Mister Crump), Beale Street Blues, Ole Miss Blues, Chantez Le Bas (Sing 'Em Low), Hesitating Blues, Atlanta Blues (Make Me One Pallet On Your Floor)

Отзывы о товаре Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Blue) (8436563186394) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
20th Century Masterworks
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
20th Century Masterworks
Barcode
[8436563186394]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Plays W. C. Handy
Жанр
Jazz
Трек-лист
St. Louis Blues, Yellow Dog Blues, Loveless Love, Aunt Hagar's Blues, Long Gone (From The Bowlin' Green), The Memphis Blues (Or Mister Crump), Beale Street Blues, Ole Miss Blues, Chantez Le Bas (Sing 'Em Low), Hesitating Blues, Atlanta Blues (Make Me One Pallet On Your Floor)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: St. Louis Blues, Yellow Dog Blues, Loveless Love, Aunt Hagar's Blues, Long Gone (From The Bowlin' Green), The Memphis Blues (Or Mister Crump), Beale Street Blues, Ole Miss Blues, Chantez Le Bas (Sing 'Em Low), Hesitating Blues, Atlanta Blues (Make Me One Pallet On Your Floor)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Louis Armstrong - Plays W. C. Handy (Blue) (8436563186394) виниловая пластинка - купить по цене 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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