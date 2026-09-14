All Saints - Saints & Sinners (25Th Anniversary) (Black & Red Marbled) (5054197550171) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара All Saints - Saints & Sinners (25Th Anniversary) (Black & Red Marbled) (5054197550171) виниловая пластинка
В честь 25-летия культовый альбом британской гёрл-группы All Saints "Saints & Sinners" 2000 года впервые доступен на виниле. Это специальное лимитированное издание на двух виниловых пластинках в черно-красном цвете представляет собой фирменное сочетание R&B, поп-музыки и соула, включая такие хиты, как «Pure Shores» и «Black Coffee». В дополнение к этому, сюда войдут различные ремиксы, выпущенные в разные годы, например, ремикс The Neptunes на песню «Black Coffee», а также недавний ремикс Tourist на «Pure Shores». «Saints & Sinners» — второй студийный альбом All Saints. Выпущенный через три года после их дебютного альбома, «Saints & Sinners» достиг первого места в чартах Великобритании, став их единственным альбомом, добившимся этого. Первый сингл с альбома, «Pure Shores», спродюсированный Orbit, вышел за несколько месяцев до выхода альбома, будучи ранее выпущенным в качестве саундтрека к фильму «Пляж» 2000 года. Он возглавил британский чарт синглов и стал дважды платиновым.
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