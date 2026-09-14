Top.Mail.Ru
All Saints - Saints & Sinners (25Th Anniversary) (Black & Red Marbled) (5054197550171) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

All Saints - Saints & Sinners (25Th Anniversary) (Black & Red Marbled) (5054197550171) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
All Saints - Saints &amp; Sinners (25Th Anniversary) (Black &amp; Red Marbled) (5054197550171) виниловая пластинка - фото 1
All Saints - Saints &amp; Sinners (25Th Anniversary) (Black &amp; Red Marbled) (5054197550171) виниловая пластинка - фото 2
All Saints - Saints &amp; Sinners (25Th Anniversary) (Black &amp; Red Marbled) (5054197550171) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
All Saints
Альбом (сингл)
Saints & Sinners
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • All Saints - Saints &amp; Sinners (25Th Anniversary) (Black &amp; Red Marbled) (5054197550171) виниловая пластинка - фото 1
  • All Saints - Saints &amp; Sinners (25Th Anniversary) (Black &amp; Red Marbled) (5054197550171) виниловая пластинка - фото 2
  • All Saints - Saints &amp; Sinners (25Th Anniversary) (Black &amp; Red Marbled) (5054197550171) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728182
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197550171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
All Saints
Альбом (сингл)
Saints & Sinners
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Pure Shores, All Hooked Up, Dreams, Distance, Black Coffee, Whoopin Over You, I Feel You, Surrender, Ha Ha, Love Is Love, Ready Willing and Able, Saints & Sinners, I Don t Wanna Be Alone, One More Tequila, Black Coffee (The Neptunes Remix) (Bonus Track), All Hooked Up (Architechs Vocal) (Bonus Track), All Hooked Up (K-Gee Remix Edit) (Bonus Track), Pure Shores (2 Da Beach U Don t Stop Remix) (Bonus Track), Pure Shores (Tourist Extended Mix) (Bonus Track)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара All Saints - Saints & Sinners (25Th Anniversary) (Black & Red Marbled) (5054197550171) виниловая пластинка

В честь 25-летия культовый альбом британской гёрл-группы All Saints "Saints & Sinners" 2000 года впервые доступен на виниле. Это специальное лимитированное издание на двух виниловых пластинках в черно-красном цвете представляет собой фирменное сочетание R&B, поп-музыки и соула, включая такие хиты, как «Pure Shores» и «Black Coffee». В дополнение к этому, сюда войдут различные ремиксы, выпущенные в разные годы, например, ремикс The Neptunes на песню «Black Coffee», а также недавний ремикс Tourist на «Pure Shores». «Saints & Sinners» — второй студийный альбом All Saints. Выпущенный через три года после их дебютного альбома, «Saints & Sinners» достиг первого места в чартах Великобритании, став их единственным альбомом, добившимся этого. Первый сингл с альбома, «Pure Shores», спродюсированный Orbit, вышел за несколько месяцев до выхода альбома, будучи ранее выпущенным в качестве саундтрека к фильму «Пляж» 2000 года. Он возглавил британский чарт синглов и стал дважды платиновым.

Отзывы о товаре All Saints - Saints & Sinners (25Th Anniversary) (Black & Red Marbled) (5054197550171) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197550171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
All Saints
Альбом (сингл)
Saints & Sinners
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Pure Shores, All Hooked Up, Dreams, Distance, Black Coffee, Whoopin Over You, I Feel You, Surrender, Ha Ha, Love Is Love, Ready Willing and Able, Saints & Sinners, I Don t Wanna Be Alone, One More Tequila, Black Coffee (The Neptunes Remix) (Bonus Track), All Hooked Up (Architechs Vocal) (Bonus Track), All Hooked Up (K-Gee Remix Edit) (Bonus Track), Pure Shores (2 Da Beach U Don t Stop Remix) (Bonus Track), Pure Shores (Tourist Extended Mix) (Bonus Track)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Описание
В честь 25-летия культовый альбом британской гёрл-группы All Saints "Saints & Sinners" 2000 года впервые доступен на виниле. Это специальное лимитированное издание на двух виниловых пластинках в черно-красном цвете представляет собой фирменное сочетание R&B, поп-музыки и соула, включая такие хиты, как «Pure Shores» и «Black Coffee». В дополнение к этому, сюда войдут различные ремиксы, выпущенные в разные годы, например, ремикс The Neptunes на песню «Black Coffee», а также недавний ремикс Tourist на «Pure Shores». «Saints & Sinners» — второй студийный альбом All Saints. Выпущенный через три года после их дебютного альбома, «Saints & Sinners» достиг первого места в чартах Великобритании, став их единственным альбомом, добившимся этого. Первый сингл с альбома, «Pure Shores», спродюсированный Orbit, вышел за несколько месяцев до выхода альбома, будучи ранее выпущенным в качестве саундтрека к фильму «Пляж» 2000 года. Он возглавил британский чарт синглов и стал дважды платиновым.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


All Saints - Saints & Sinners (25Th Anniversary) (Black & Red Marbled) (5054197550171) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...