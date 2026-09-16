Above & Beyond - Bigger Than All Of Us (5039060332870) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Above & Beyond
Альбом (сингл)
Bigger Than All Of Us
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 728178
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5 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Suburban
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Enermax
Barcode
[5039060332870]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Above & Beyond
Альбом (сингл)
Bigger Than All Of Us
Жанр
House
Трек-лист
Stepping In, Start a Fire, Carry Me Home, Everywhere I Go, When You Believe, Quicksand (Don't Go), Bigger Than All of Us, Blood from a Stone, Into the Light, Letting Go, Here Before, Sailing Off the End of the World, Ride at Dawn, Heartland, Til I'm Home, Lullaby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Above & Beyond - Bigger Than All Of Us (5039060332870) виниловая пластинка
Электронная группа Above & Beyond анонсировала свой следующий альбом Bigger Than All of Us. Издание на виниле. Группа Above & Beyond, состоящая из британских музыкантов/диджеев Йоно Гранта, Тони МакГиннесса и финского музыканта/диджея Пааво Сильямяки, выпускает свой пятый студийный альбом. «Этот альбом — это возможность оценить, насколько удивительно то, что у нас есть. Осознание того, как нам повезло быть частью чего-то подобного вот уже 25 лет и создать сообщество, которое заботится друг о друге именно так, как это происходит. Речь идёт не о каждом из нас по отдельности. Когда мы все вместе работаем над чем-то, происходит нечто большее». — Йоно, Пааво и Тони.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Suburban
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Enermax
Barcode
[5039060332870]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Above & Beyond
Альбом (сингл)
Bigger Than All Of Us
Жанр
House
Трек-лист
Stepping In, Start a Fire, Carry Me Home, Everywhere I Go, When You Believe, Quicksand (Don't Go), Bigger Than All of Us, Blood from a Stone, Into the Light, Letting Go, Here Before, Sailing Off the End of the World, Ride at Dawn, Heartland, Til I'm Home, Lullaby
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Электронная группа Above & Beyond анонсировала свой следующий альбом Bigger Than All of Us. Издание на виниле. Группа Above & Beyond, состоящая из британских музыкантов/диджеев Йоно Гранта, Тони МакГиннесса и финского музыканта/диджея Пааво Сильямяки, выпускает свой пятый студийный альбом. «Этот альбом — это возможность оценить, насколько удивительно то, что у нас есть. Осознание того, как нам повезло быть частью чего-то подобного вот уже 25 лет и создать сообщество, которое заботится друг о друге именно так, как это происходит. Речь идёт не о каждом из нас по отдельности. Когда мы все вместе работаем над чем-то, происходит нечто большее». — Йоно, Пааво и Тони.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Above & Beyond - Bigger Than All Of Us (5039060332870) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Above & Beyond - Bigger Than All Of Us (5039060332870) виниловая пластинка