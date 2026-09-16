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Above & Beyond - Bigger Than All Of Us (5039060332870) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Above & Beyond - Bigger Than All Of Us (5039060332870) виниловая пластинка

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Above &amp; Beyond - Bigger Than All Of Us (5039060332870) виниловая пластинка - фото 1
Above &amp; Beyond - Bigger Than All Of Us (5039060332870) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Above & Beyond
Альбом (сингл)
Bigger Than All Of Us
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Above &amp; Beyond - Bigger Than All Of Us (5039060332870) виниловая пластинка - фото 1
  • Above &amp; Beyond - Bigger Than All Of Us (5039060332870) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728178
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Above & Beyond - Bigger Than All Of Us (5039060332870) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Suburban
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Enermax
Barcode
[5039060332870]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Above & Beyond
Альбом (сингл)
Bigger Than All Of Us
Жанр
House
Трек-лист
Stepping In, Start a Fire, Carry Me Home, Everywhere I Go, When You Believe, Quicksand (Don't Go), Bigger Than All of Us, Blood from a Stone, Into the Light, Letting Go, Here Before, Sailing Off the End of the World, Ride at Dawn, Heartland, Til I'm Home, Lullaby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Above & Beyond - Bigger Than All Of Us (5039060332870) виниловая пластинка

Электронная группа Above & Beyond анонсировала свой следующий альбом Bigger Than All of Us. Издание на виниле. Группа Above & Beyond, состоящая из британских музыкантов/диджеев Йоно Гранта, Тони МакГиннесса и финского музыканта/диджея Пааво Сильямяки, выпускает свой пятый студийный альбом. «Этот альбом — это возможность оценить, насколько удивительно то, что у нас есть. Осознание того, как нам повезло быть частью чего-то подобного вот уже 25 лет и создать сообщество, которое заботится друг о друге именно так, как это происходит. Речь идёт не о каждом из нас по отдельности. Когда мы все вместе работаем над чем-то, происходит нечто большее». — Йоно, Пааво и Тони.

Отзывы о товаре Above & Beyond - Bigger Than All Of Us (5039060332870) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Suburban
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Enermax
Barcode
[5039060332870]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Above & Beyond
Альбом (сингл)
Bigger Than All Of Us
Жанр
House
Трек-лист
Stepping In, Start a Fire, Carry Me Home, Everywhere I Go, When You Believe, Quicksand (Don't Go), Bigger Than All of Us, Blood from a Stone, Into the Light, Letting Go, Here Before, Sailing Off the End of the World, Ride at Dawn, Heartland, Til I'm Home, Lullaby
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Описание
Электронная группа Above & Beyond анонсировала свой следующий альбом Bigger Than All of Us. Издание на виниле. Группа Above & Beyond, состоящая из британских музыкантов/диджеев Йоно Гранта, Тони МакГиннесса и финского музыканта/диджея Пааво Сильямяки, выпускает свой пятый студийный альбом. «Этот альбом — это возможность оценить, насколько удивительно то, что у нас есть. Осознание того, как нам повезло быть частью чего-то подобного вот уже 25 лет и создать сообщество, которое заботится друг о друге именно так, как это происходит. Речь идёт не о каждом из нас по отдельности. Когда мы все вместе работаем над чем-то, происходит нечто большее». — Йоно, Пааво и Тони.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Above & Beyond - Bigger Than All Of Us (5039060332870) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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