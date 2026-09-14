Woodkid - Woodkid For Death Stranding 2: On The Beach (Clear Transparent) (0198029415513) виниловая пластинка
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Описание товара Woodkid - Woodkid For Death Stranding 2: On The Beach (Clear Transparent) (0198029415513) виниловая пластинка
2LP - Лимитированное издание на полупрозрачном ультрапрозрачном виниле в раскладном конверте. Два конверта с принтами, помещенные в роскошный металлический футляр с изображением обложки игры. Саундтрек к Death Stranding 2: On the Beach самой ожидаемой видеоигре 2025 года, доступен на виниле. Музыку к игре написал французский мультиплатиновый исполнитель Woodkid и релиз состоится за две недели до выхода игры. 16 оригинальных треков с альбома звучат в игре, например, ключевой трек альбома « any Love of any kind » от Woodkid с участием Брайса Десснера — эмоциональная и меланхоличная вокальная композиция с фортепиано, струнными и гитарой. Альбом — результат трехлетнего сотрудничества номинированного на премию GRAMMY исполнителя Woodkid и легендарного создателя игр Хидео Кодзимы. Каждый трек был напрямую вдохновлен мастерским повествованием Кодзимы, его персонажами и захватывающей вселенной. Музыка Woodkid была написана таким образом, чтобы динамично развиваться вместе с путешествием игрока, плавно переходя в геймплей и сюжет. Такие треки, как « To the Wilder » (с участием Элль Фаннинг ) и « Any Love of Any Kind » (с участием Брайса Десснера ), наряду с неземным вокалом младшего хора Suginami Junior Chorus создают богатое и эмоционально насыщенное звуковое пространство, которое углубляет каждый момент игры.
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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