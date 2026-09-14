Various Artists - The Best Of The Tarantino Experience - Reel Killers (Special Splatter) (8430717000918) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reel Killers
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728174
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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reel Killers
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Misirlou - Dick Dale & The Tel-Tones, You Never Can Tell - Chuck Berry, Spooky - Dennis Yost & Classic IV, I Put A Spell On You - Screamin' Jay Hawkins, Ghost Riders In The Sky - Fendermen, A Sad Shade Of Blue - Geater Davies, Intro (Twisted Nerve), Lets Stay Together- Al Green, California Dreamin - Bobby Womack, Son Of A Preacher Man - Dusty Springfield, Im Troubled - Golden Gate Quartet, Cry Like A Baby - The Box Tops, Bring A Little Lovin - Los Bravos, Wipe Out - The Surfaris, Across 110th St
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - The Best Of The Tarantino Experience - Reel Killers (Special Splatter) (8430717000918) виниловая пластинка
The Tarantino Experience: Reel Killers — двойной альбом, отражающий самую суть кинематографической вселенной Квентина Тарантино. 24 трека из культовых фильмов на цветном виниле!. Основные моменты включают адреналиновую "Misirlou" Дика Дейла, уличный гимн Бобби Уомака "Across 110th Street", знойный "Son Of A Preacher Man" Дасти Спрингфилд и вдохновленный фламенко "Dont Let Me Be Misunderstood" Santa Esmeralda, а также множество других запоминающихся треков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reel Killers
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Misirlou - Dick Dale & The Tel-Tones, You Never Can Tell - Chuck Berry, Spooky - Dennis Yost & Classic IV, I Put A Spell On You - Screamin' Jay Hawkins, Ghost Riders In The Sky - Fendermen, A Sad Shade Of Blue - Geater Davies, Intro (Twisted Nerve), Lets Stay Together- Al Green, California Dreamin - Bobby Womack, Son Of A Preacher Man - Dusty Springfield, Im Troubled - Golden Gate Quartet, Cry Like A Baby - The Box Tops, Bring A Little Lovin - Los Bravos, Wipe Out - The Surfaris, Across 110th St
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Испания
The Tarantino Experience: Reel Killers — двойной альбом, отражающий самую суть кинематографической вселенной Квентина Тарантино. 24 трека из культовых фильмов на цветном виниле!. Основные моменты включают адреналиновую "Misirlou" Дика Дейла, уличный гимн Бобби Уомака "Across 110th Street", знойный "Son Of A Preacher Man" Дасти Спрингфилд и вдохновленный фламенко "Dont Let Me Be Misunderstood" Santa Esmeralda, а также множество других запоминающихся треков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - The Best Of The Tarantino Experience - Reel Killers (Special Splatter) (8430717000918) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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