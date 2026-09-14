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Various Artists - Golden Chart Hits Of The 80S & 90S Vol.1 (0090204655717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Golden Chart Hits Of The 80S & 90S Vol.1 (0090204655717) виниловая пластинка

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Various Artists - Golden Chart Hits Of The 80S &amp; 90S Vol.1 (0090204655717) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Golden Chart Hits Of The 80S &amp; 90S Vol.1 (0090204655717) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Golden Chart Hits Of The 80S &amp; 90S Vol.1 (0090204655717) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Golden Chart Hits Of The 80S &amp; 90S Vol.1 (0090204655717) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Golden Chart Hits Of The 80S & 90S Vol.1
Жанр
House
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Golden Chart Hits Of The 80S &amp; 90S Vol.1 (0090204655717) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Golden Chart Hits Of The 80S &amp; 90S Vol.1 (0090204655717) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Golden Chart Hits Of The 80S &amp; 90S Vol.1 (0090204655717) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Golden Chart Hits Of The 80S &amp; 90S Vol.1 (0090204655717) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728170
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Golden Chart Hits Of The 80S & 90S Vol.1 (0090204655717) виниловая пластинка
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0090204655717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Golden Chart Hits Of The 80S & 90S Vol.1
Жанр
House
Трек-лист
Rednex–Cotton Eye Joe, Whigfield–Saturday Night, Gala–Freed From Desire (Full Vocals Mixx), Double You–Please Don't Go, Corona–The Rhythm Of The Night, Caught In The Act (2)–Love Is Everywhere, Gigi D'Agostino–The Riddle, Cappella–U Got 2 Let The Music, 49ers–Touch Me, Mark 'Oh–Tears Don't Lie, Modo*–1, 2, Polizei, Eddy Huntington–U.S.S.R.
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Golden Chart Hits Of The 80s & 90s – 1
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Golden Chart Hits Of The 80S & 90S Vol.1 (0090204655717) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rednex–Cotton Eye Joe, Whigfield–Saturday Night, Gala–Freed From Desire (Full Vocals Mixx), Double You–Please Don't Go, Corona–The Rhythm Of The Night, Caught In The Act (2)–Love Is Everywhere, Gigi D'Agostino–The Riddle, Cappella–U Got 2 Let The Music, 49ers–Touch Me, Mark 'Oh–Tears Don't Lie, Modo*–1, 2, Polizei, Eddy Huntington–U.S.S.R.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Golden Chart Hits Of The 80S & 90S Vol.1 (0090204655717) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0090204655717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Golden Chart Hits Of The 80S & 90S Vol.1
Жанр
House
Трек-лист
Rednex–Cotton Eye Joe, Whigfield–Saturday Night, Gala–Freed From Desire (Full Vocals Mixx), Double You–Please Don't Go, Corona–The Rhythm Of The Night, Caught In The Act (2)–Love Is Everywhere, Gigi D'Agostino–The Riddle, Cappella–U Got 2 Let The Music, 49ers–Touch Me, Mark 'Oh–Tears Don't Lie, Modo*–1, 2, Polizei, Eddy Huntington–U.S.S.R.
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Golden Chart Hits Of The 80s & 90s – 1
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rednex–Cotton Eye Joe, Whigfield–Saturday Night, Gala–Freed From Desire (Full Vocals Mixx), Double You–Please Don't Go, Corona–The Rhythm Of The Night, Caught In The Act (2)–Love Is Everywhere, Gigi D'Agostino–The Riddle, Cappella–U Got 2 Let The Music, 49ers–Touch Me, Mark 'Oh–Tears Don't Lie, Modo*–1, 2, Polizei, Eddy Huntington–U.S.S.R.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Golden Chart Hits Of The 80S & 90S Vol.1 (0090204655717) виниловая пластинка - по цене 3220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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