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Suzi Quatro - As & Bs (Translucent Red Glitter) (0840401703939) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Suzi Quatro - As & Bs (Translucent Red Glitter) (0840401703939) виниловая пластинка

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Suzi Quatro - As &amp; Bs (Translucent Red Glitter) (0840401703939) виниловая пластинка - фото 1
Suzi Quatro - As &amp; Bs (Translucent Red Glitter) (0840401703939) виниловая пластинка - фото 2
Suzi Quatro - As &amp; Bs (Translucent Red Glitter) (0840401703939) виниловая пластинка - фото 3
Suzi Quatro - As &amp; Bs (Translucent Red Glitter) (0840401703939) виниловая пластинка - фото 4
Suzi Quatro - As &amp; Bs (Translucent Red Glitter) (0840401703939) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Suzi Quatro
Альбом (сингл)
As & Bs
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Suzi Quatro - As &amp; Bs (Translucent Red Glitter) (0840401703939) виниловая пластинка - фото 1
  • Suzi Quatro - As &amp; Bs (Translucent Red Glitter) (0840401703939) виниловая пластинка - фото 2
  • Suzi Quatro - As &amp; Bs (Translucent Red Glitter) (0840401703939) виниловая пластинка - фото 3
  • Suzi Quatro - As &amp; Bs (Translucent Red Glitter) (0840401703939) виниловая пластинка - фото 4
  • Suzi Quatro - As &amp; Bs (Translucent Red Glitter) (0840401703939) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728142
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Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401703939]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Suzi Quatro
Альбом (сингл)
As & Bs
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Rolling Stone, Can The Can, 48 Crash, Daytona Demon, Devil Gate Drive, Too Big, The Wild One (Single Version), Your Mamma Won't Like Me, Brain Confusion (For All The Lonely People), Ain't Ya Somethin' Honey, Little Bitch Blue, Roman Fingers, In The Morning, I Wanna Be Free, Shake My Sugar, Peter, Peter
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Suzi Quatro - As & Bs (Translucent Red Glitter) (0840401703939) виниловая пластинка

«A's B's» — сборник классических синглов Сюзи Кватро 70-х годов. Первая сторона включает такие хиты, как «The Wild One», «Devil Gate Drive», «48 Crash» и «Can The Can», а вторая — би-сайды, написанные ею для этих культовых рок-синглов. Сборник впервые доступен на виниле. Он был ремастирован с оригинальных мастер-лент Филом Кинрадом в AIR Mastering и отпечатан на красном блестящем виниле

Отзывы о товаре Suzi Quatro - As & Bs (Translucent Red Glitter) (0840401703939) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401703939]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Suzi Quatro
Альбом (сингл)
As & Bs
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Rolling Stone, Can The Can, 48 Crash, Daytona Demon, Devil Gate Drive, Too Big, The Wild One (Single Version), Your Mamma Won't Like Me, Brain Confusion (For All The Lonely People), Ain't Ya Somethin' Honey, Little Bitch Blue, Roman Fingers, In The Morning, I Wanna Be Free, Shake My Sugar, Peter, Peter
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
«A's B's» — сборник классических синглов Сюзи Кватро 70-х годов. Первая сторона включает такие хиты, как «The Wild One», «Devil Gate Drive», «48 Crash» и «Can The Can», а вторая — би-сайды, написанные ею для этих культовых рок-синглов. Сборник впервые доступен на виниле. Он был ремастирован с оригинальных мастер-лент Филом Кинрадом в AIR Mastering и отпечатан на красном блестящем виниле
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Отзывы


Suzi Quatro - As & Bs (Translucent Red Glitter) (0840401703939) виниловая пластинка - стоимость товара 4730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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