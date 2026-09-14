Perturbator - Age Of Aquarius (Transparent Blue) (4065629725914) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Perturbator
Альбом (сингл)
Age Of Aquarius
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728137
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629725914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Perturbator
Альбом (сингл)
Age Of Aquarius
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Apocalypse Now (avec Ulver), Lunacy, Venus (avec Author & Punisher), The Glass Staircase, Hangover Square, The Art of War, 12th House, Lady Moon (avec Greta Link), The Swimming Pool, Mors Ultima Ratio, Age of Aquarius (avec Alcest)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Perturbator - Age Of Aquarius (Transparent Blue) (4065629725914) виниловая пластинка
10 октября 2025 года запланирован выход альбома Age of Aquarius исполнителя Perturbator (Джеймса Кента). Альбом относится к жанрам Darkwave, Coldwave, EBM, Post-Punk и Synthwave. Perturbator (Возмутитель) - проект французского музыканта Джеймса Кента. Он является одним из самых известных музыкантов работающих в жанре synthwave, подвиде электронной музыки. Кент оказал огромное влияние на synthwave и его поджанр dark synthwave, дав им более зловещее звучание.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629725914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Perturbator
Альбом (сингл)
Age Of Aquarius
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Apocalypse Now (avec Ulver), Lunacy, Venus (avec Author & Punisher), The Glass Staircase, Hangover Square, The Art of War, 12th House, Lady Moon (avec Greta Link), The Swimming Pool, Mors Ultima Ratio, Age of Aquarius (avec Alcest)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
10 октября 2025 года запланирован выход альбома Age of Aquarius исполнителя Perturbator (Джеймса Кента). Альбом относится к жанрам Darkwave, Coldwave, EBM, Post-Punk и Synthwave. Perturbator (Возмутитель) - проект французского музыканта Джеймса Кента. Он является одним из самых известных музыкантов работающих в жанре synthwave, подвиде электронной музыки. Кент оказал огромное влияние на synthwave и его поджанр dark synthwave, дав им более зловещее звучание.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Perturbator - Age Of Aquarius (Transparent Blue) (4065629725914) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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