OST - The SpongeBob SquarePants Movie (Transparent Yellow) (0603497811489) виниловая пластинка
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Описание товара OST - The SpongeBob SquarePants Movie (Transparent Yellow) (0603497811489) виниловая пластинка
Культовый саундтрек к американскому анимационному приключенческо-комедийному фильму 2004 года "SpongeBob SquarePants/Губка Боб Квадратные Штаны". Издание на жёлтом виниле. Грегор Нархольц написал музыку к фильму и руководил сессиями звукозаписи с London Metropolitan Orchestra в студии Abbey Road в Лондоне. За работу над фильмом Нархольц был удостоен премии ASCAP Film and Television Music Awards 2005 года и был выдвинут в номинации «Музыка в анимационном фильме» на 32-й церемонии премии Annie Awards. Американская рок-группа The Flaming Lips записала песню «SpongeBob And Patrick Confront the Psychic Wall of Energy». Американская группа Wilco написала и записала песню «Just a Kid». Канадская певица Аврил Лавин записала тему сериала для саундтрека. Другими артистами, внесшими свой вклад в создание саундтрека, стали Mot?rhead исполнившие «You Better Swim» (производную от их песни 1992 года «You Better Run»); американский продюсер Prince Paul («Prince Paul's Bubble Party»); рок-группа Ween («Ocean Man»), и американская инди-рок-группа The Shins («They'll Soon Discover», частично написано в 2001 году).
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