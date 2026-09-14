Many Faces Of - Ozzy & Black Sabbath (Red Splatter) (8430717000901) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Many Faces Of - Ozzy & Black Sabbath (Red Splatter) (8430717000901) виниловая пластинка
«The Many Faces of Ozzy & Black Sabbath» — двойной альбом, воспевающий легендарные истоки метала. Издание на цветном виниле. На первом диске представлены взрывные треки с участием ключевых музыкантов из вселенной Оззи: Джейка Э. Ли, Брэда Гиллиса, Рэнди Кастильо, Кози Пауэллом, Рика Уэйкмана и Бива Бивэна, которые расширяют мир Оззи и Black Sabbath. Вторая пластинка придаёт новую глубину классике: такие группы, как Leaving Eden, Fierce Atmospheres и Critical Solution, вдыхают свежий огонь в такие песни, как "War Pigs", " Iron Man" и "After Forever". Альбом со стильным дизайном объединяет прошлое и настоящее, что делает его незаменимым для коллекционеров и поклонников.
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