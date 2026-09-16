Many Faces Of - Def Leppard (Orange And Blue) (8430717000925) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Many Faces Of - Def Leppard (Orange And Blue) (8430717000925) виниловая пластинка
The Many Faces of Def Leppard исследует многогранное наследие одной из самых знаковых групп в истории рока. От своих корней в NWOBHM до глобальных суперзвезд Def Leppard постоянно переопределяли, как может звучать хард-рок. Издание на цветном виниле. LP1: The Many Faces of Def Leppard включает в себя треки участников группы за пределами Def Leppard. От первых дней Пита Уиллиса и Фрэнка Нуна в Roadhouse, к экспериментам Фила Коллена с Man Raze и Delta Deep, к жгучему сотрудничеству Вивиана Кэмпбелла с Грэмом Боннэтом, этот диск раскрывает драгоценные камни, которые даже бывалые поклонники, возможно, пропустили. LP2: The Songs & The NWOBHM Scene отдает сердечную дань самым большим хитам Leppard, таким как "Hysteria", "Pour Some Sugar on Me" и "Rock! Rock! (Till You Drop)", также оглядывается назад на ранние годы группы через объектив их сверстников и современников. С участием таких артистов, как Girlschool, Alcatrazz и Blitzkrieg, этот LP подчеркивает ключевую роль Def Leppard, навсегда изменивших звучание хэви-метала.
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