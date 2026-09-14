Humanist - On The Edge Of A Lost And Lonely World (3700187685232) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Humanist - On The Edge Of A Lost And Lonely World (3700187685232) виниловая пластинка
«On the Edge of a Lost and Lonely World», второй альбом проекта Роба Маршалла Humanist, демонстрирует вокальные таланты ряда культовых артистов. Этот избранный состав мастерски продвигает мир звучания Humanist, расширяя и углубляя территорию, впервые исследованную на хваленом дебютном альбоме 2020 года, и ещё больше закрепляя становление Роба Маршалла (гитариста Exit Calm и соавтора знаменитых альбомов Марка Ланегана Gargoyle и Somebody's Knocking) как автора песен, композитора и продюсера с уникальным музыкальным видением. Альбом напоминает о том, насколько эмоционально трогательной может быть гитарная музыка в лучшем виде: парящая, бурная, душевная и, прежде всего, искренняя; вы слышите, как Роб прошёл через всё это, носит шрамы, чтобы доказать это, и вышел из этого более мудрым, опытным и стойким. Артист старой романтической школы, Роб, очевидно, имеет это в виду. На этом втором альбоме Humanist ставки, кажется, высоки: душа одного человека, старательно обнажённая.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 780 руб.945 руб. в СплитHank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPat Metheny - Pat Metheny Group (0602527278896) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитSimone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитTash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) ви...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPrefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитLou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитMolotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитCeline Dion - Falling Into You (0199584241319) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитBeck, Hyperspace (0602577692451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитCake - Pressure Chief (0196588093210) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPink Floyd - 8-Tracks (coloured) (0199584438511) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитMike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) винило...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Humanist - On The Edge Of A Lost And Lonely World (3700187685232) виниловая пластинка