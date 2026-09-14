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Humanist - On The Edge Of A Lost And Lonely World (3700187685232) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Humanist - On The Edge Of A Lost And Lonely World (3700187685232) виниловая пластинка

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Humanist - On The Edge Of A Lost And Lonely World (3700187685232) виниловая пластинка - фото 1
Humanist - On The Edge Of A Lost And Lonely World (3700187685232) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Humanist
Альбом (сингл)
On The Edge Of A Lost And Lonely World
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Humanist - On The Edge Of A Lost And Lonely World (3700187685232) виниловая пластинка - фото 1
  • Humanist - On The Edge Of A Lost And Lonely World (3700187685232) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728103
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Характеристики

Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[3700187685232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Humanist
Альбом (сингл)
On The Edge Of A Lost And Lonely World
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Beginning (My God), Too Many Rivers, The Immortal, This Holding Pattern, Brother, Born To Be, Keep Me Safe, Dark Side of Your Window, Love You More, The End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Humanist - On The Edge Of A Lost And Lonely World (3700187685232) виниловая пластинка

«On the Edge of a Lost and Lonely World», второй альбом проекта Роба Маршалла Humanist, демонстрирует вокальные таланты ряда культовых артистов. Этот избранный состав мастерски продвигает мир звучания Humanist, расширяя и углубляя территорию, впервые исследованную на хваленом дебютном альбоме 2020 года, и ещё больше закрепляя становление Роба Маршалла (гитариста Exit Calm и соавтора знаменитых альбомов Марка Ланегана Gargoyle и Somebody's Knocking) как автора песен, композитора и продюсера с уникальным музыкальным видением. Альбом напоминает о том, насколько эмоционально трогательной может быть гитарная музыка в лучшем виде: парящая, бурная, душевная и, прежде всего, искренняя; вы слышите, как Роб прошёл через всё это, носит шрамы, чтобы доказать это, и вышел из этого более мудрым, опытным и стойким. Артист старой романтической школы, Роб, очевидно, имеет это в виду. На этом втором альбоме Humanist ставки, кажется, высоки: душа одного человека, старательно обнажённая.

Отзывы о товаре Humanist - On The Edge Of A Lost And Lonely World (3700187685232) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[3700187685232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Humanist
Альбом (сингл)
On The Edge Of A Lost And Lonely World
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Beginning (My God), Too Many Rivers, The Immortal, This Holding Pattern, Brother, Born To Be, Keep Me Safe, Dark Side of Your Window, Love You More, The End
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Франция
Описание
«On the Edge of a Lost and Lonely World», второй альбом проекта Роба Маршалла Humanist, демонстрирует вокальные таланты ряда культовых артистов. Этот избранный состав мастерски продвигает мир звучания Humanist, расширяя и углубляя территорию, впервые исследованную на хваленом дебютном альбоме 2020 года, и ещё больше закрепляя становление Роба Маршалла (гитариста Exit Calm и соавтора знаменитых альбомов Марка Ланегана Gargoyle и Somebody's Knocking) как автора песен, композитора и продюсера с уникальным музыкальным видением. Альбом напоминает о том, насколько эмоционально трогательной может быть гитарная музыка в лучшем виде: парящая, бурная, душевная и, прежде всего, искренняя; вы слышите, как Роб прошёл через всё это, носит шрамы, чтобы доказать это, и вышел из этого более мудрым, опытным и стойким. Артист старой романтической школы, Роб, очевидно, имеет это в виду. На этом втором альбоме Humanist ставки, кажется, высоки: душа одного человека, старательно обнажённая.
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