Ghostface Killah - Supreme Clientele 2 (Blue Steel) (0199538385168) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ghostface Killah - Supreme Clientele 2 (Blue Steel) (0199538385168) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro by Redman, Iron Man, Sample 420 (feat M.O.P.), Curtis May (feat. Styles P, Conway The Machine), 4th Disciple, Windows, Pause (Skit), Georgy Porgy, Force MD (Skit) [feat. Ty Boogie], Break Beats, Beat Box (feat. Ty Boogie, Aisha Hall), Rap Kingpin, Sale of the Century (Skit), The Trial (feat. Raekwon, GZA, Method Man, Reek Da Villian, Pills), Love Me Anymore (feat. Nas), Soul Thang (feat. Driz, Nems, Iceman, Supreme-Intelligence, Sun God, Pills, Reek Da Villian), Metaphysics, Candyland, Lenny Green (Skit), The Zoom, You Ma Friend (feat. Method Man), Knuckles (Skit)
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