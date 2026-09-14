Top.Mail.Ru
Разветвитель Falcon Eye W-SP1-4H DC (m)/4xDC (m) 0.4м черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Разветвитель Falcon Eye W-SP1-4H DC (m)/4xDC (m) 0.4м черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Разветвитель Falcon Eye W-SP1-4H DC (m)/4xDC (m) 0.4м черный - фото 1
Разветвитель Falcon Eye W-SP1-4H DC (m)/4xDC (m) 0.4м черный - фото 2
Разветвитель Falcon Eye W-SP1-4H DC (m)/4xDC (m) 0.4м черный - фото 3
Разветвитель Falcon Eye W-SP1-4H DC (m)/4xDC (m) 0.4м черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
разветвитель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
черный
  • Разветвитель Falcon Eye W-SP1-4H DC (m)/4xDC (m) 0.4м черный - фото 1
  • Разветвитель Falcon Eye W-SP1-4H DC (m)/4xDC (m) 0.4м черный - фото 2
  • Разветвитель Falcon Eye W-SP1-4H DC (m)/4xDC (m) 0.4м черный - фото 3
  • Разветвитель Falcon Eye W-SP1-4H DC (m)/4xDC (m) 0.4м черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728090
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип оборудования
разветвитель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
для 4 видеокамер
Цвет
черный
Габариты
300x100x50 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
150

Описание товара Разветвитель Falcon Eye W-SP1-4H DC (m)/4xDC (m) 0.4м черный

Разветвитель питания используется для подключения четырех видеокамер к единому источнику питания.Благодаря его применению можно значительно сэкономить на приобретении индивидуальных блоков питания,а также избавиться от опасных скруток, создающих угрозу пожара.

Отзывы о товаре Разветвитель Falcon Eye W-SP1-4H DC (m)/4xDC (m) 0.4м черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип оборудования
разветвитель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
для 4 видеокамер
Цвет
черный
Габариты
300x100x50 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Разветвитель питания используется для подключения четырех видеокамер к единому источнику питания.Благодаря его применению можно значительно сэкономить на приобретении индивидуальных блоков питания,а также избавиться от опасных скруток, создающих угрозу пожара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Разветвитель Falcon Eye W-SP1-4H DC (m)/4xDC (m) 0.4м черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...