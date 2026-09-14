Разветвитель Falcon Eye W-SP1-4H DC (m)/4xDC (m) 0.4м черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
разветвитель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728090
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип оборудования
разветвитель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
для 4 видеокамер
Цвет
черный
Габариты
300x100x50 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
150
Описание товара Разветвитель Falcon Eye W-SP1-4H DC (m)/4xDC (m) 0.4м черный
Разветвитель питания используется для подключения четырех видеокамер к единому источнику питания.Благодаря его применению можно значительно сэкономить на приобретении индивидуальных блоков питания,а также избавиться от опасных скруток, создающих угрозу пожара.
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Бренд
FALCON EYE
Тип оборудования
разветвитель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
для 4 видеокамер
Цвет
черный
Габариты
300x100x50 мм
Страна производитель
Китай
Разветвитель питания используется для подключения четырех видеокамер к единому источнику питания.Благодаря его применению можно значительно сэкономить на приобретении индивидуальных блоков питания,а также избавиться от опасных скруток, создающих угрозу пожара.
Разветвитель Falcon Eye W-SP1-4H DC (m)/4xDC (m) 0.4м черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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