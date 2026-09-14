Монтажная коробка Tantos TSi-JB02L 00-00200624 (упак.:1шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
уличное
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728077
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Характеристики
Бренд
Tantos
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
уличное
Цвет
белый
Габариты
131х131х41.5 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
137
Описание товара Монтажная коробка Tantos TSi-JB02L 00-00200624 (упак.:1шт)
Монтажная коробка предназначена для установки и подключения видеокамер. Материал корпуса (пластик) устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям, что позволяет устанавливать изделие как внутри помещений, так и на улице. Рекомендуется для использования на улице.
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Бренд
Tantos
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
уличное
Цвет
белый
Габариты
131х131х41.5 мм
Страна производитель
Китай
Монтажная коробка предназначена для установки и подключения видеокамер. Материал корпуса (пластик) устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям, что позволяет устанавливать изделие как внутри помещений, так и на улице. Рекомендуется для использования на улице.
Монтажная коробка Tantos TSi-JB02L 00-00200624 (упак.:1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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