Монтажная коробка Tantos TSi-JB02 00-00200623 (упак.:1шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728076
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Характеристики
Бренд
Tantos
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
белый
Габариты
131x131x41.5 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
150
Описание товара Монтажная коробка Tantos TSi-JB02 00-00200623 (упак.:1шт)
Универсальная монтажная коробка предназначена для установки цилиндрических и купольных IP и HD камер на стене, потолке и т.д., а также для надежной коммутации и защиты кабелей камеры от механических повреждений. Пластиковый корпус, устойчивый к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям. Максимальный диаметр основания устанавливаемой камеры 98 мм. Практичное и недорогое универсальное решение для монтажа небольших камер.
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Бренд
Tantos
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
белый
Габариты
131x131x41.5 мм
Страна производитель
Китай
Универсальная монтажная коробка предназначена для установки цилиндрических и купольных IP и HD камер на стене, потолке и т.д., а также для надежной коммутации и защиты кабелей камеры от механических повреждений. Пластиковый корпус, устойчивый к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям. Максимальный диаметр основания устанавливаемой камеры 98 мм. Практичное и недорогое универсальное решение для монтажа небольших камер.
Монтажная коробка Tantos TSi-JB02 00-00200623 (упак.:1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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