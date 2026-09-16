Уцененный товар Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние, 728039
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор тарелок
Количество персон
6
Количество предметов в наборе
18
Объем
0.3
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%1 380 руб. 2 510 руб.
В наличии
Код товара: 728039
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 380 руб. -45%
2 510 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор тарелок
Количество персон
6
Количество предметов в наборе
18
Объем
0.3
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х15
Вес, кг.
6.15
Описание товара Уцененный товар Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, нет 2-х больших тарелок) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, тарелки: большие 4шт, средние 6шт, малые 6шт
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
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Бренд
Тип товара
Набор тарелок
Количество персон
6
Количество предметов в наборе
18
Объем
0.3
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, нет 2-х больших тарелок) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, тарелки: большие 4шт, средние 6шт, малые 6шт
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Уцененный товар Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние – стоимость товара 1380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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