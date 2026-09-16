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Уцененный товар Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 728039
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Уцененный товар Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние, 728039

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Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние - фото 2
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Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние - фото 5
Уценка
Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние - фото 6
Уценка
Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние - фото 7
Уценка
Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние - фото 8
Уценка
Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние - фото 9
Уценка
Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор тарелок
Количество персон
6
Количество предметов в наборе
18
Объем
0.3
Цвет
белый
  • Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние - фото 1
  • Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние - фото 2
  • Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние - фото 3
  • Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние - фото 4
  • Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние - фото 5
  • Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние - фото 6
  • Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние - фото 7
  • Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние - фото 8
  • Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние - фото 9
  • Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 380 руб.  2 510 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728039
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние
1 380 руб. -45%
2 510 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LUMINARC
Тип товара
Набор тарелок
Количество персон
6
Количество предметов в наборе
18
Объем
0.3
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х15
Вес, кг.
6.15

Описание товара Уцененный товар Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, нет 2-х больших тарелок) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, тарелки: большие 4шт, средние 6шт, малые 6шт

Отзывы о товаре Уцененный товар Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LUMINARC
Тип товара
Набор тарелок
Количество персон
6
Количество предметов в наборе
18
Объем
0.3
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, нет 2-х больших тарелок) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, тарелки: большие 4шт, средние 6шт, малые 6шт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Набор столовый LOUIS XV 18 предметов LUMINARC V2940 хорошее состояние – стоимость товара 1380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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