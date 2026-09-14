Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S5 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S5 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Видеокамера Trassir — надёжный страж для любых условий. Купольный корпус с высокой степенью защиты IP66 не боится ни пыли, ни проливного дождя, а рабочий диапазон температур от -40 до +60°C позволяет уверенно работать как в суровые морозы, так и в летний зной. Белый дизайн отлично впишется в современный экстерьер. Камера фиксирует чёткую картинку с разрешением 4 МП (2560x1440 пикселей) — вам не ускользнёт ни одна деталь. Благодаря ИК подсветке и функции день/ночь видеонаблюдение не прерывается даже полной тьмой. Цифровой WDR обеспечивает баланс яркости в сложных условиях освещения: никакие тени и блики не станут помехой. Удобное подключение по PoE упрощает монтаж — питание и передача данных идут по одному кабелю. RJ-45 — для стабильной передачи видеосигнала. Trassir подходит для улицы и не знает компромиссов в требовательной работе.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 630 руб.1908 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8MM)(D)
-
В наличииЦена 7 800 руб. 10 920 руб.1950 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-T800(B) (2.8 mm)
-
В наличииЦена 7 820 руб.1955 руб. в СплитУличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link...
-
В наличииЦена 7 830 руб.1958 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D)
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I853M(2.8mm)
-
В наличииЦена 9 620 руб.2405 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Tiandy TC-C36XN 2ENA-28
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в Сплит2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техно...
-
В наличииЦена 11 010 руб.2753 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитВидеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, ч...
-
В наличииЦена 11 950 руб.2988 руб. в СплитКомпактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матри...
-
В наличииЦена 12 400 руб.3100 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C38US 3LHA-27135 цилиндрическая, 8Мп, 3840...
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D4S5 2.8-2.8мм цв. корп.:белый