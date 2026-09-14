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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C32MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1 2.7-13.5мм корп.:белый (TC-C32MS I5/A/E/Y/M/H/V4.1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C32MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1 2.7-13.5мм корп.:белый (TC-C32MS I5/A/E/Y/M/H/V4.1)

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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C32MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1 2.7-13.5мм корп.:белый (TC-C32MS I5/A/E/Y/M/H/V4.1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727883
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
WDR
аппаратный
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
967

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C32MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1 2.7-13.5мм корп.:белый (TC-C32MS I5/A/E/Y/M/H/V4.1)

Видеокамера Tiandy — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее высокие технологии и прочность. Оснащенная матрицей в 2 мегапикселя, она обеспечивает четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей, позволяя фиксировать каждый деталь. Белый купольный корпус не только элегантно смотрится, но и гарантирует долгий срок службы благодаря степени защиты IP67, которая защищает камеру от пыли и влаги. Для расширения возможностей хранения предусмотрена поддержка карт памяти microSD объемом до 512 ГБ. Интегрированный микрофон позволяет записывать звук, что делает наблюдение еще более информативным. Благодаря наличию аппаратного WDR, видеокамера прекрасно справляется с задачами при сложном освещении, обеспечивая оптимальную контрастность и детализацию. Инфракрасная подсветка с дальностью действия до 50 метров дает возможность получать качественное изображение даже в ночное время. Приспособленная для установки в самых суровых климатических условиях, эта камера будет надежно работать при температурах от -40 до +65 °C. Наличие порта RJ-45 позволяет легко интегрировать устройство в любую сетевую инфраструктуру. Видеокамера Tiandy — это превосходный выбор для тех, кто ищет надежное, высокотехнологичное решение для охраны и безопасности.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C32MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1 2.7-13.5мм корп.:белый (TC-C32MS I5/A/E/Y/M/H/V4.1)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 50 м
WDR
аппаратный
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее высокие технологии и прочность. Оснащенная матрицей в 2 мегапикселя, она обеспечивает четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей, позволяя фиксировать каждый деталь. Белый купольный корпус не только элегантно смотрится, но и гарантирует долгий срок службы благодаря степени защиты IP67, которая защищает камеру от пыли и влаги. Для расширения возможностей хранения предусмотрена поддержка карт памяти microSD объемом до 512 ГБ. Интегрированный микрофон позволяет записывать звук, что делает наблюдение еще более информативным. Благодаря наличию аппаратного WDR, видеокамера прекрасно справляется с задачами при сложном освещении, обеспечивая оптимальную контрастность и детализацию. Инфракрасная подсветка с дальностью действия до 50 метров дает возможность получать качественное изображение даже в ночное время. Приспособленная для установки в самых суровых климатических условиях, эта камера будет надежно работать при температурах от -40 до +65 °C. Наличие порта RJ-45 позволяет легко интегрировать устройство в любую сетевую инфраструктуру. Видеокамера Tiandy — это превосходный выбор для тех, кто ищет надежное, высокотехнологичное решение для охраны и безопасности.
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Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C32MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1 2.7-13.5мм корп.:белый (TC-C32MS I5/A/E/Y/M/H/V4.1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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