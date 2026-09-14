Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C32MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1 2.7-13.5мм корп.:белый (TC-C32MS I5/A/E/Y/M/H/V4.1)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C32MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1 2.7-13.5мм корп.:белый (TC-C32MS I5/A/E/Y/M/H/V4.1)
Видеокамера Tiandy — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее высокие технологии и прочность. Оснащенная матрицей в 2 мегапикселя, она обеспечивает четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей, позволяя фиксировать каждый деталь. Белый купольный корпус не только элегантно смотрится, но и гарантирует долгий срок службы благодаря степени защиты IP67, которая защищает камеру от пыли и влаги. Для расширения возможностей хранения предусмотрена поддержка карт памяти microSD объемом до 512 ГБ. Интегрированный микрофон позволяет записывать звук, что делает наблюдение еще более информативным. Благодаря наличию аппаратного WDR, видеокамера прекрасно справляется с задачами при сложном освещении, обеспечивая оптимальную контрастность и детализацию. Инфракрасная подсветка с дальностью действия до 50 метров дает возможность получать качественное изображение даже в ночное время. Приспособленная для установки в самых суровых климатических условиях, эта камера будет надежно работать при температурах от -40 до +65 °C. Наличие порта RJ-45 позволяет легко интегрировать устройство в любую сетевую инфраструктуру. Видеокамера Tiandy — это превосходный выбор для тех, кто ищет надежное, высокотехнологичное решение для охраны и безопасности.
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C32MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1 2.7-13.5мм корп.:белый (TC-C32MS I5/A/E/Y/M/H/V4.1)