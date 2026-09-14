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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727882
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Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C32TS I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 2.7-13.5мм цв. корп.:белый (TC-C32TS I8/A/E/Y/M/H/V4.0)
Уличная видеокамера Tiandy выделяется цилиндрическим корпусом и элегантным белым цветом, идеально вписываясь в современный экстерьер. Степень защиты IP67 гарантирует бесперебойную работу даже при суровой погоде — морозы до -40°C и жара до +60°C ей нипочём. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать происходящее. Разрешение Full HD 1920x1080 пикселей на матрице 2 МПикс. обеспечивает чёткую детализацию важных моментов. Благодаря аппаратному WDR камера прекрасно справляется со съёмкой в сложных условиях освещённости. Инфракрасная подсветка позволяет вести наблюдение в полной темноте. Поддержка microSD-карт до 512 ГБ — уверенность, что все записи сохранятся, даже если сеть недоступна. Порт RJ-45 обеспечивает надёжное подключение. Эта модель создана для тех, кто ценит качество и надёжность видеонаблюдения на улице.
Уличная видеокамера Tiandy выделяется цилиндрическим корпусом и элегантным белым цветом, идеально вписываясь в современный экстерьер. Степень защиты IP67 гарантирует бесперебойную работу даже при суровой погоде — морозы до -40°C и жара до +60°C ей нипочём. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать происходящее. Разрешение Full HD 1920x1080 пикселей на матрице 2 МПикс. обеспечивает чёткую детализацию важных моментов. Благодаря аппаратному WDR камера прекрасно справляется со съёмкой в сложных условиях освещённости. Инфракрасная подсветка позволяет вести наблюдение в полной темноте. Поддержка microSD-карт до 512 ГБ — уверенность, что все записи сохранятся, даже если сеть недоступна. Порт RJ-45 обеспечивает надёжное подключение. Эта модель создана для тех, кто ценит качество и надёжность видеонаблюдения на улице.
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C32TS I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 2.7-13.5мм цв. корп.:белый (TC-C32TS I8/A/E/Y/M/H/V4.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C32TS I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 2.7-13.5мм цв. корп.:белый (TC-C32TS I8/A/E/Y/M/H/V4.0)