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Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727881
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
824

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый

Видеокамера Tiandy — надежное устройство для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии и высокую надежность. Эта камера с элегантным белым купольным корпусом обеспечивает высокое качество съемки благодаря 8-мегапиксельной матрице с разрешением 3840x2160 пикселей. Независимо от времени суток, камера гарантирует четкость изображения благодаря функции день/ночь и встроенной инфракрасной подсветке, которая действует на расстоянии до 30 метров. Камера оснащена встроенным микрофоном, что позволяет не только видеть, но и слышать происходящее. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) улучшает качество изображения в условиях контрастного освещения, позволяя передавать детализированное видео даже в сложных условиях. Устройство выдерживает экстремальные погодные условия с диапазоном рабочих температур от -40 до +65 °С и имеет степень защиты IP66, обеспечивая полную защиту от пыли и влаги. Это делает камеру идеальной для установки на улице, где она будет надежно работать независимо от погоды. Для хранения данных предусмотрена возможность использования карты памяти объемом до 512 ГБ, а наличие порта RJ-45 позволяет легко интегрировать камеру в существующую сеть видеонаблюдения. Видеокамера Tiandy — это замечательный выбор для безопасности вашего объекта, сочетающий в себе инновационные технологии и прочность.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy — надежное устройство для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии и высокую надежность. Эта камера с элегантным белым купольным корпусом обеспечивает высокое качество съемки благодаря 8-мегапиксельной матрице с разрешением 3840x2160 пикселей. Независимо от времени суток, камера гарантирует четкость изображения благодаря функции день/ночь и встроенной инфракрасной подсветке, которая действует на расстоянии до 30 метров. Камера оснащена встроенным микрофоном, что позволяет не только видеть, но и слышать происходящее. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) улучшает качество изображения в условиях контрастного освещения, позволяя передавать детализированное видео даже в сложных условиях. Устройство выдерживает экстремальные погодные условия с диапазоном рабочих температур от -40 до +65 °С и имеет степень защиты IP66, обеспечивая полную защиту от пыли и влаги. Это делает камеру идеальной для установки на улице, где она будет надежно работать независимо от погоды. Для хранения данных предусмотрена возможность использования карты памяти объемом до 512 ГБ, а наличие порта RJ-45 позволяет легко интегрировать камеру в существующую сеть видеонаблюдения. Видеокамера Tiandy — это замечательный выбор для безопасности вашего объекта, сочетающий в себе инновационные технологии и прочность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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