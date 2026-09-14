Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C38KS I3/E/Y/2.8/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Видеокамера Tiandy — надежное устройство для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии и высокую надежность. Эта камера с элегантным белым купольным корпусом обеспечивает высокое качество съемки благодаря 8-мегапиксельной матрице с разрешением 3840x2160 пикселей. Независимо от времени суток, камера гарантирует четкость изображения благодаря функции день/ночь и встроенной инфракрасной подсветке, которая действует на расстоянии до 30 метров. Камера оснащена встроенным микрофоном, что позволяет не только видеть, но и слышать происходящее. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) улучшает качество изображения в условиях контрастного освещения, позволяя передавать детализированное видео даже в сложных условиях. Устройство выдерживает экстремальные погодные условия с диапазоном рабочих температур от -40 до +65 °С и имеет степень защиты IP66, обеспечивая полную защиту от пыли и влаги. Это делает камеру идеальной для установки на улице, где она будет надежно работать независимо от погоды. Для хранения данных предусмотрена возможность использования карты памяти объемом до 512 ГБ, а наличие порта RJ-45 позволяет легко интегрировать камеру в существующую сеть видеонаблюдения. Видеокамера Tiandy — это замечательный выбор для безопасности вашего объекта, сочетающий в себе инновационные технологии и прочность.
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