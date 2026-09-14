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Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1)

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Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 10
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -35 до +60 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727879
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -35 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
690

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1)

Видеокамера Tiandy представляет собой надежное и современное решение для систем уличного видеонаблюдения. Это устройство выполнено в стильном купольном корпусе белого цвета, обеспечивающем защиту по стандарту IP66, что гарантирует превосходную защиту от пыли и влаги. Камера оснащена матрицей с разрешением 2 МПикс., что позволяет получать четкое изображение с разрешением до 1920x1080 пикселей. Для работы в сложных условиях освещения предусмотрена цифровая технология WDR, а функция день/ночь обеспечивает превосходное качество изображения вне зависимости от времени суток. Интегрированная ИК подсветка позволяет вести видеонаблюдение в темноте на дальности, необходимой для большинства типичных сценариев. Встроенный микрофон дает возможность записи звука, дополняя видеоинформацию важными аудиодеталями. Камера поддерживает карты памяти объемом до 512 ГБ, что позволяет хранить значительное количество видеоматериала непосредственно на устройстве. Температурный диапазон рабочего режима от -35 до +60 °С обеспечивает стабильность работы камеры даже в экстремальных погодных условиях. Для интеграции в сетевые системы камера оборудована портом RJ-45, упрощающим подключение и настройку. Видеокамера Tiandy — это сочетание надежности, высокого качества изображения и функциональности, необходимое для обеспечения безопасного видеонаблюдения в любых условиях.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -35 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy представляет собой надежное и современное решение для систем уличного видеонаблюдения. Это устройство выполнено в стильном купольном корпусе белого цвета, обеспечивающем защиту по стандарту IP66, что гарантирует превосходную защиту от пыли и влаги. Камера оснащена матрицей с разрешением 2 МПикс., что позволяет получать четкое изображение с разрешением до 1920x1080 пикселей. Для работы в сложных условиях освещения предусмотрена цифровая технология WDR, а функция день/ночь обеспечивает превосходное качество изображения вне зависимости от времени суток. Интегрированная ИК подсветка позволяет вести видеонаблюдение в темноте на дальности, необходимой для большинства типичных сценариев. Встроенный микрофон дает возможность записи звука, дополняя видеоинформацию важными аудиодеталями. Камера поддерживает карты памяти объемом до 512 ГБ, что позволяет хранить значительное количество видеоматериала непосредственно на устройстве. Температурный диапазон рабочего режима от -35 до +60 °С обеспечивает стабильность работы камеры даже в экстремальных погодных условиях. Для интеграции в сетевые системы камера оборудована портом RJ-45, упрощающим подключение и настройку. Видеокамера Tiandy — это сочетание надежности, высокого качества изображения и функциональности, необходимое для обеспечения безопасного видеонаблюдения в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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