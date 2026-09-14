Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Pe50FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00124865)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1944 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +50 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727874
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Характеристики
Бренд
Tantos
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1944 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +50 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Pe50FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00124865)
Tantos TSi-Pe50FP (3.6) IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, пятимегапиксельная, 2592 x 1944, 15к/с, 1/2.7” CMOS сенсор c прогрессивным сканированием 0.01 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), встроенная видеоаналитика (пересечение линии, вторжение в зону, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы), BLC, HLC, WDR, 3DNR, накопление заряда, Н.264/H.265 тройное кодирование, ROI, антитуман, e-mail, объектив 3.6 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 25м, -40+50?C.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Tantos
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1944 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +50 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Tantos TSi-Pe50FP (3.6) IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, пятимегапиксельная, 2592 x 1944, 15к/с, 1/2.7” CMOS сенсор c прогрессивным сканированием 0.01 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), встроенная видеоаналитика (пересечение линии, вторжение в зону, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы), BLC, HLC, WDR, 3DNR, накопление заряда, Н.264/H.265 тройное кодирование, ROI, антитуман, e-mail, объектив 3.6 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 25м, -40+50?C.
Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Pe50FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00124865) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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