Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Ee25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122959)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Ee25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122959)
Видеокамера Tantos — надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее превосходное качество изображения при любых погодных условиях. Этот купольный девайс выполнен в стильном белом корпусе и обладает степенью защиты IP65, что гарантирует его устойчивость к влаге и пыли. Оснащенная 2-мегапиксельной матрицей, камера передает четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Благодаря цифровому WDR и функции день/ночь, она обеспечивает детализированное видео даже при сложных условиях освещения. Наличие ИК подсветки позволяет вести видеонаблюдение в полной темноте, сохраняя высокое качество съемки. Эта модель поддерживает технологию PoE, что упрощает её подключение и установку, одновременно позволяя передавать данные и питать устройство по одному кабелю. Интеграция через порт RJ-45 обеспечивает стабильное сетевое соединение. Несмотря на отсутствие слота для карт памяти, видеокамера Tantos предлагает широкий функционал для организации эффективного наблюдения. Она может работать при температуре от -40 до +50 °C, что делает её идеальной для использования в самых разных климатических условиях. Бренд Tantos известен своим качеством и надежностью, и эта уличная камера видеонаблюдения не является исключением. Она станет отличным выбором для тех, кто ценит безопасность и высокое качество изображения в любой ситуации.
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