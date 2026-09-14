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Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Ee25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122959) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Ee25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122959)

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Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Ee25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122959)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
Sony Starvis IMX307
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +50 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727872
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Характеристики

Бренд
Tantos
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
Sony Starvis IMX307
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP65
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +50 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Ee25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122959)

Видеокамера Tantos — надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее превосходное качество изображения при любых погодных условиях. Этот купольный девайс выполнен в стильном белом корпусе и обладает степенью защиты IP65, что гарантирует его устойчивость к влаге и пыли. Оснащенная 2-мегапиксельной матрицей, камера передает четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Благодаря цифровому WDR и функции день/ночь, она обеспечивает детализированное видео даже при сложных условиях освещения. Наличие ИК подсветки позволяет вести видеонаблюдение в полной темноте, сохраняя высокое качество съемки. Эта модель поддерживает технологию PoE, что упрощает её подключение и установку, одновременно позволяя передавать данные и питать устройство по одному кабелю. Интеграция через порт RJ-45 обеспечивает стабильное сетевое соединение. Несмотря на отсутствие слота для карт памяти, видеокамера Tantos предлагает широкий функционал для организации эффективного наблюдения. Она может работать при температуре от -40 до +50 °C, что делает её идеальной для использования в самых разных климатических условиях. Бренд Tantos известен своим качеством и надежностью, и эта уличная камера видеонаблюдения не является исключением. Она станет отличным выбором для тех, кто ценит безопасность и высокое качество изображения в любой ситуации.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Ee25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122959)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tantos
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
Sony Starvis IMX307
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP65
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +50 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tantos — надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее превосходное качество изображения при любых погодных условиях. Этот купольный девайс выполнен в стильном белом корпусе и обладает степенью защиты IP65, что гарантирует его устойчивость к влаге и пыли. Оснащенная 2-мегапиксельной матрицей, камера передает четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Благодаря цифровому WDR и функции день/ночь, она обеспечивает детализированное видео даже при сложных условиях освещения. Наличие ИК подсветки позволяет вести видеонаблюдение в полной темноте, сохраняя высокое качество съемки. Эта модель поддерживает технологию PoE, что упрощает её подключение и установку, одновременно позволяя передавать данные и питать устройство по одному кабелю. Интеграция через порт RJ-45 обеспечивает стабильное сетевое соединение. Несмотря на отсутствие слота для карт памяти, видеокамера Tantos предлагает широкий функционал для организации эффективного наблюдения. Она может работать при температуре от -40 до +50 °C, что делает её идеальной для использования в самых разных климатических условиях. Бренд Tantos известен своим качеством и надежностью, и эта уличная камера видеонаблюдения не является исключением. Она станет отличным выбором для тех, кто ценит безопасность и высокое качество изображения в любой ситуации.
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Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Ee25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122959) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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