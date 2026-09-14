Камера видеонаблюдения IP Imou Ranger2 5MP-H2 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-K2EP-5H2W-IMOU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Imou Ranger2 5MP-H2 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-K2EP-5H2W-IMOU)
Видеокамера Imou — это надежное решение для видеонаблюдения, идеально подходящее для установки внутри помещений. Она выполнена в элегантном белом купольном корпусе, который гармонично впишется в любой интерьер. Камера оснащена 5-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей высокое разрешение 2880x1620 пикселей, что позволяет получать четкое и детализированное изображение. Благодаря встроенному микрофону, камера записывает не только видео, но и аудио, предоставляя полноту информации о происходящем на объекте. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) улучшает качество изображения в условиях сложного освещения, делая картинку более четкой. Камера также оборудована инфракрасной подсветкой, что обеспечивает надежную работу в темное время суток. Для хранения записей предусмотрена поддержка карт памяти microSD объемом до 256 ГБ, что позволит сохранить значительное количество видеофайлов без необходимости частой очистки памяти. Встроенный модуль Wi-Fi позволяет легко интегрировать камеру в существующую сеть без необходимости прокладывания дополнительных кабелей. С весом всего 0,31 кг, камера легко устанавливается и занимает минимум пространства. Видеокамера Imou предлагает баланс функциональности и дизайна, обеспечивая надежную охрану вашего помещения.
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