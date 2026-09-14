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Камера видеонаблюдения IP HiWatch Pro PTZ-N3A404I-D(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch Pro PTZ-N3A404I-D(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP HiWatch Pro PTZ-N3A404I-D(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP HiWatch Pro PTZ-N3A404I-D(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения IP HiWatch Pro PTZ-N3A404I-D(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый - фото 3
Камера видеонаблюдения IP HiWatch Pro PTZ-N3A404I-D(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +65 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch Pro PTZ-N3A404I-D(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch Pro PTZ-N3A404I-D(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch Pro PTZ-N3A404I-D(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch Pro PTZ-N3A404I-D(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727865
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +65 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.13

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch Pro PTZ-N3A404I-D(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый

Уличная видеокамера HiWatch отлично справится с задачей круглосуточного наблюдения даже в сложных погодных условиях — степень защиты IP66 гарантирует стойкость к дождю, пыли и морозу. Камера уверенно работает при температурах от -30 до +65 °С, что делает её надёжным выбором как для суровых зим, так и для знойного лета. Лёгкая цилиндрическая конструкция (вес всего 0,28 кг) позволяет установить её практически где угодно, не создавая лишней нагрузки. Выделяется камера и по функциональности: встроенный микрофон фиксирует не только видео, но и звук, а инфракрасная подсветка обеспечивает отличную видимость даже ночью. Поддержка карт памяти microSD объёмом до 256 Гб позволяет сохранять записи без внешних регистраторов. Благодаря наличию Wi-Fi возможна беспроводная передача данных, а порт RJ-45 даёт альтернативу кабельного подключения. С матрицей 4 мегапикселя видеокамера обеспечивает чёткое изображение, чтобы не упустить ни одной детали. Белый корпус выглядит современно и органично на любой стене.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch Pro PTZ-N3A404I-D(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +65 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная видеокамера HiWatch отлично справится с задачей круглосуточного наблюдения даже в сложных погодных условиях — степень защиты IP66 гарантирует стойкость к дождю, пыли и морозу. Камера уверенно работает при температурах от -30 до +65 °С, что делает её надёжным выбором как для суровых зим, так и для знойного лета. Лёгкая цилиндрическая конструкция (вес всего 0,28 кг) позволяет установить её практически где угодно, не создавая лишней нагрузки. Выделяется камера и по функциональности: встроенный микрофон фиксирует не только видео, но и звук, а инфракрасная подсветка обеспечивает отличную видимость даже ночью. Поддержка карт памяти microSD объёмом до 256 Гб позволяет сохранять записи без внешних регистраторов. Благодаря наличию Wi-Fi возможна беспроводная передача данных, а порт RJ-45 даёт альтернативу кабельного подключения. С матрицей 4 мегапикселя видеокамера обеспечивает чёткое изображение, чтобы не упустить ни одной детали. Белый корпус выглядит современно и органично на любой стене.
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Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP HiWatch Pro PTZ-N3A404I-D(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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