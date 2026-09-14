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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +65 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727865
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Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch Pro PTZ-N3A404I-D(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый
Уличная видеокамера HiWatch отлично справится с задачей круглосуточного наблюдения даже в сложных погодных условиях — степень защиты IP66 гарантирует стойкость к дождю, пыли и морозу. Камера уверенно работает при температурах от -30 до +65 °С, что делает её надёжным выбором как для суровых зим, так и для знойного лета. Лёгкая цилиндрическая конструкция (вес всего 0,28 кг) позволяет установить её практически где угодно, не создавая лишней нагрузки.
Выделяется камера и по функциональности: встроенный микрофон фиксирует не только видео, но и звук, а инфракрасная подсветка обеспечивает отличную видимость даже ночью. Поддержка карт памяти microSD объёмом до 256 Гб позволяет сохранять записи без внешних регистраторов. Благодаря наличию Wi-Fi возможна беспроводная передача данных, а порт RJ-45 даёт альтернативу кабельного подключения.
С матрицей 4 мегапикселя видеокамера обеспечивает чёткое изображение, чтобы не упустить ни одной детали. Белый корпус выглядит современно и органично на любой стене.
Уличная видеокамера HiWatch отлично справится с задачей круглосуточного наблюдения даже в сложных погодных условиях — степень защиты IP66 гарантирует стойкость к дождю, пыли и морозу. Камера уверенно работает при температурах от -30 до +65 °С, что делает её надёжным выбором как для суровых зим, так и для знойного лета. Лёгкая цилиндрическая конструкция (вес всего 0,28 кг) позволяет установить её практически где угодно, не создавая лишней нагрузки.
Выделяется камера и по функциональности: встроенный микрофон фиксирует не только видео, но и звук, а инфракрасная подсветка обеспечивает отличную видимость даже ночью. Поддержка карт памяти microSD объёмом до 256 Гб позволяет сохранять записи без внешних регистраторов. Благодаря наличию Wi-Fi возможна беспроводная передача данных, а порт RJ-45 даёт альтернативу кабельного подключения.
С матрицей 4 мегапикселя видеокамера обеспечивает чёткое изображение, чтобы не упустить ни одной детали. Белый корпус выглядит современно и органично на любой стене.
Камера видеонаблюдения IP HiWatch Pro PTZ-N3A404I-D(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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