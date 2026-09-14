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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I551(1.05mm) 1.05-1.05мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I551(1.05mm) 1.05-1.05мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I551(1.05mm) 1.05-1.05мм цв. корп.:белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1944 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727863
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1944 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
444

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I551(1.05mm) 1.05-1.05мм цв. корп.:белый

Видеокамера HiWatch — это современное решение для обеспечения безопасности, предназначенное для уличной установки. Она выполнена в элегантном белом корпусе купольного типа, что позволяет ей гармонично вписываться практически в любую окружающую среду. Важной особенностью камеры является высокая степень защиты IP67, обеспечивающая надежную защиту от пыли и влаги, что делает её идеальным выбором для использования в различных погодных условиях. Камера оснащена матрицей с разрешением 5 Мегапикселей, что позволяет получать изображение в четком разрешении 2592х1944 пикселей. Благодаря встроенной ИК подсветке и функции день/ночь, видеокамера обеспечивает высококачественную съемку как днем, так и в условиях недостаточного освещения, сохраняя детальность и качество изображения. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) помогает справляться с сложными условиями освещения, улучшая качество картинки, особенно при ярком фоне или высокой контрастности сцены. Камера поддерживает карты памяти формата microSD с максимальным объемом до 256 ГБ, что позволяет сохранять записи напрямую на устройство для дальнейшего просмотра и анализа. HiWatch характеризуется небольшим весом в 0,32 кг и обладает рабочим температурным диапазоном от -10 до +50 °C. Эта видеокамера является надежным и эффективным инструментом для видеонаблюдения на улице, предлагая высокую производительность и долговечность в сочетании с передовыми функциями безопасности.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I551(1.05mm) 1.05-1.05мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1944 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — это современное решение для обеспечения безопасности, предназначенное для уличной установки. Она выполнена в элегантном белом корпусе купольного типа, что позволяет ей гармонично вписываться практически в любую окружающую среду. Важной особенностью камеры является высокая степень защиты IP67, обеспечивающая надежную защиту от пыли и влаги, что делает её идеальным выбором для использования в различных погодных условиях. Камера оснащена матрицей с разрешением 5 Мегапикселей, что позволяет получать изображение в четком разрешении 2592х1944 пикселей. Благодаря встроенной ИК подсветке и функции день/ночь, видеокамера обеспечивает высококачественную съемку как днем, так и в условиях недостаточного освещения, сохраняя детальность и качество изображения. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) помогает справляться с сложными условиями освещения, улучшая качество картинки, особенно при ярком фоне или высокой контрастности сцены. Камера поддерживает карты памяти формата microSD с максимальным объемом до 256 ГБ, что позволяет сохранять записи напрямую на устройство для дальнейшего просмотра и анализа. HiWatch характеризуется небольшим весом в 0,32 кг и обладает рабочим температурным диапазоном от -10 до +50 °C. Эта видеокамера является надежным и эффективным инструментом для видеонаблюдения на улице, предлагая высокую производительность и долговечность в сочетании с передовыми функциями безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I551(1.05mm) 1.05-1.05мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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