Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727862
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450W(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый
Видеокамера HiWatch сочетает надёжную защиту и продуманную функциональность для уличного наблюдения. Корпус с классом IP66 не боится дождя и пыли, а вес всего 0,4 кг облегчает монтаж на любых поверхностях. Благодаря разрешению 2560x1440 Пикс. и 4-мегапиксельной матрице картинка получается детализированной и чёткой при любом освещении. Встроенная функция день/ночь и ИК-подсветка обеспечивают уверенный контроль территории даже в полной темноте. Цифровой WDR помогает справляться со сложными условиями контрастного освещения. Микрофон фиксирует не только происходящее в кадре, но и звук вокруг, а наличие Wi-Fi избавляет от лишних проводов. Лаконичный цилиндрический корпус в белом цвете гармонично впишется в любой экстерьер.
Видеокамера HiWatch сочетает надёжную защиту и продуманную функциональность для уличного наблюдения. Корпус с классом IP66 не боится дождя и пыли, а вес всего 0,4 кг облегчает монтаж на любых поверхностях. Благодаря разрешению 2560x1440 Пикс. и 4-мегапиксельной матрице картинка получается детализированной и чёткой при любом освещении. Встроенная функция день/ночь и ИК-подсветка обеспечивают уверенный контроль территории даже в полной темноте. Цифровой WDR помогает справляться со сложными условиями контрастного освещения. Микрофон фиксирует не только происходящее в кадре, но и звук вокруг, а наличие Wi-Fi избавляет от лишних проводов. Лаконичный цилиндрический корпус в белом цвете гармонично впишется в любой экстерьер.
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450W(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450W(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый