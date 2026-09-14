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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I403(D)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I403(D)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I403(D)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I403(D)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I403(D)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I403(D)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727860
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I403(D)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый

Видеокамера HiWatch — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, выполненное в элегантном белом корпусе купольной формы. Благодаря степени защиты IP67, эта камера готова к использованию в различных погодных условиях, обеспечивая стабильную работу даже в экстремальных температурах от -40 до +60 °С. Основное достоинство камеры HiWatch — это её 4-мегапиксельная матрица, которая позволяет получать изображение высокого разрешения 2560x1440 пикселей. Это обеспечивает четкость и детализацию, необходимые для точного распознавания объектов и лиц. Камера оснащена аппаратной технологией WDR (широкий динамический диапазон), что гарантирует высококачественное изображение даже при сложных условиях освещения, когда в кадре присутствуют как очень светлые, так и темные области. Функция день/ночь и встроенная ИК подсветка позволят вести круглосуточное наблюдение, переключая режим зависимости от освещенности, а порт RJ-45 обеспечивает надежное подключение к сети для передачи данных. Камера имеет компактные габариты с весом всего 0,32 кг, что облегчает ее установку и адаптацию к любой ситуации. Несмотря на отсутствие поддержки карт памяти, она представляет собой превосходный вариант для установки в системах видеонаблюдения, требующих высокого качества изображения и надежности работы. Бренд HiWatch известен своей надежностью и долговечностью, что делает данную модель отличным выбором для обеспечения безопасности на открытых пространствах.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I403(D)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, выполненное в элегантном белом корпусе купольной формы. Благодаря степени защиты IP67, эта камера готова к использованию в различных погодных условиях, обеспечивая стабильную работу даже в экстремальных температурах от -40 до +60 °С. Основное достоинство камеры HiWatch — это её 4-мегапиксельная матрица, которая позволяет получать изображение высокого разрешения 2560x1440 пикселей. Это обеспечивает четкость и детализацию, необходимые для точного распознавания объектов и лиц. Камера оснащена аппаратной технологией WDR (широкий динамический диапазон), что гарантирует высококачественное изображение даже при сложных условиях освещения, когда в кадре присутствуют как очень светлые, так и темные области. Функция день/ночь и встроенная ИК подсветка позволят вести круглосуточное наблюдение, переключая режим зависимости от освещенности, а порт RJ-45 обеспечивает надежное подключение к сети для передачи данных. Камера имеет компактные габариты с весом всего 0,32 кг, что облегчает ее установку и адаптацию к любой ситуации. Несмотря на отсутствие поддержки карт памяти, она представляет собой превосходный вариант для установки в системах видеонаблюдения, требующих высокого качества изображения и надежности работы. Бренд HiWatch известен своей надежностью и долговечностью, что делает данную модель отличным выбором для обеспечения безопасности на открытых пространствах.
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