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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727857
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Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252W(E)(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый
Видеокамера HiWatch создана для надёжной уличной охраны в любых условиях. Белый купольный корпус с защитой IP66 не боится ни дождя, ни пыли, а рабочий диапазон температур от -30 до +60 °С позволит ей работать круглый год. Высокое качество изображения обеспечивается 8-мегапиксельной матрицей и разрешением 1920x1080 пикселей. Благодаря цифровому WDR и функции день/ночь камера уверенно фиксирует детали даже при сложном освещении. Встроенный микрофон записывает звук, а поддержка microSD-карт до 256 ГБ позволяет долго хранить записи на месте. Для удобства интеграции есть порт RJ-45 и поддержка Wi-Fi — камера легко впишется в любую систему безопасности современного объекта.
Видеокамера HiWatch создана для надёжной уличной охраны в любых условиях. Белый купольный корпус с защитой IP66 не боится ни дождя, ни пыли, а рабочий диапазон температур от -30 до +60 °С позволит ей работать круглый год. Высокое качество изображения обеспечивается 8-мегапиксельной матрицей и разрешением 1920x1080 пикселей. Благодаря цифровому WDR и функции день/ночь камера уверенно фиксирует детали даже при сложном освещении. Встроенный микрофон записывает звук, а поддержка microSD-карт до 256 ГБ позволяет долго хранить записи на месте. Для удобства интеграции есть порт RJ-45 и поддержка Wi-Fi — камера легко впишется в любую систему безопасности современного объекта.
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252W(E)(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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