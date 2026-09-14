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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2E23G2-U(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2E23G2-U(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2E23G2-U(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2E23G2-U(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2E23G2-U(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2E23G2-U(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727840
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
93

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2E23G2-U(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый

Видеокамера HIKVISION представляет собой высокотехнологичное устройство для обеспечения безопасности и мониторинга. Эта камера видеонаблюдения идеально подходит для уличной установки благодаря своей высокой степени защиты IP67, которая гарантирует надежную работу в различных погодных условиях. Корпус камеры выполнен в классическом белом цвете, что делает её универсальной для любого экстерьера. Камера оборудована матрицей с разрешением 2 Мегапикселя, что обеспечивает четкую и детализированную картинку с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей. Технология цифрового WDR помогает справляться с перепадами освещенности в кадре, улучшая качество видео даже в сложных условиях. Наличие встроенного микрофона позволяет не только видеть, но и слышать, что происходит в зоне наблюдения, что дополнительно расширяет функционал устройства. HIKVISION поддерживает максимальный объем карты памяти до 256 ГБ, что дает возможность хранить большое количество видеоматериала без необходимости частого копирования. Камера также оснащена инфракрасной подсветкой, благодаря чему возможна запись в условиях низкой освещенности или полной темноты. Для подключения и передачи данных используется порт RJ-45, что обеспечивает стабильное соединение и высокую скорость передачи данных. Wi-Fi функции в данной модели не предусмотрены, но стабильное проводное подключение гарантирует надежность работы камеры. Рабочий температурный диапазон устройства от -10 до +50 °C, что позволяет эксплуатировать камеру на открытом воздухе в различных климатических условиях. Вес камеры составляет всего 0,4 кг, что облегчает её установку и настройку. Бренд HIKVISION известен своим качеством и надежностью, и данная модель камеры не исключение — это отличный выбор для обеспечения безопасности вашего объекта.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2E23G2-U(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION представляет собой высокотехнологичное устройство для обеспечения безопасности и мониторинга. Эта камера видеонаблюдения идеально подходит для уличной установки благодаря своей высокой степени защиты IP67, которая гарантирует надежную работу в различных погодных условиях. Корпус камеры выполнен в классическом белом цвете, что делает её универсальной для любого экстерьера. Камера оборудована матрицей с разрешением 2 Мегапикселя, что обеспечивает четкую и детализированную картинку с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей. Технология цифрового WDR помогает справляться с перепадами освещенности в кадре, улучшая качество видео даже в сложных условиях. Наличие встроенного микрофона позволяет не только видеть, но и слышать, что происходит в зоне наблюдения, что дополнительно расширяет функционал устройства. HIKVISION поддерживает максимальный объем карты памяти до 256 ГБ, что дает возможность хранить большое количество видеоматериала без необходимости частого копирования. Камера также оснащена инфракрасной подсветкой, благодаря чему возможна запись в условиях низкой освещенности или полной темноты. Для подключения и передачи данных используется порт RJ-45, что обеспечивает стабильное соединение и высокую скорость передачи данных. Wi-Fi функции в данной модели не предусмотрены, но стабильное проводное подключение гарантирует надежность работы камеры. Рабочий температурный диапазон устройства от -10 до +50 °C, что позволяет эксплуатировать камеру на открытом воздухе в различных климатических условиях. Вес камеры составляет всего 0,4 кг, что облегчает её установку и настройку. Бренд HIKVISION известен своим качеством и надежностью, и данная модель камеры не исключение — это отличный выбор для обеспечения безопасности вашего объекта.
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Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2E23G2-U(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 19190 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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