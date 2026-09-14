Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2E23G2-U(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2E23G2-U(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый
Видеокамера HIKVISION представляет собой высокотехнологичное устройство для обеспечения безопасности и мониторинга. Эта камера видеонаблюдения идеально подходит для уличной установки благодаря своей высокой степени защиты IP67, которая гарантирует надежную работу в различных погодных условиях. Корпус камеры выполнен в классическом белом цвете, что делает её универсальной для любого экстерьера. Камера оборудована матрицей с разрешением 2 Мегапикселя, что обеспечивает четкую и детализированную картинку с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей. Технология цифрового WDR помогает справляться с перепадами освещенности в кадре, улучшая качество видео даже в сложных условиях. Наличие встроенного микрофона позволяет не только видеть, но и слышать, что происходит в зоне наблюдения, что дополнительно расширяет функционал устройства. HIKVISION поддерживает максимальный объем карты памяти до 256 ГБ, что дает возможность хранить большое количество видеоматериала без необходимости частого копирования. Камера также оснащена инфракрасной подсветкой, благодаря чему возможна запись в условиях низкой освещенности или полной темноты. Для подключения и передачи данных используется порт RJ-45, что обеспечивает стабильное соединение и высокую скорость передачи данных. Wi-Fi функции в данной модели не предусмотрены, но стабильное проводное подключение гарантирует надежность работы камеры. Рабочий температурный диапазон устройства от -10 до +50 °C, что позволяет эксплуатировать камеру на открытом воздухе в различных климатических условиях. Вес камеры составляет всего 0,4 кг, что облегчает её установку и настройку. Бренд HIKVISION известен своим качеством и надежностью, и данная модель камеры не исключение — это отличный выбор для обеспечения безопасности вашего объекта.
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