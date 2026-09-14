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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727835
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Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый
Купольная уличная видеокамера HikVision готова к самым суровым условиям: степень защиты IP67 защищает от пыли и дождя, а температурный диапазон от -40 до +60 °С позволяет работать даже в экстремальную жару и мороз. Благодаря высокому разрешению 3840х2160 пикселей и матрице на 8 МПикс. она передает четкую и детализированную картинку — идеально для тех, кто ценит качество видео. Встроенный микрофон фиксирует не только происходящее, но и звук. Камера поддерживает карты памяти microSD объемом до 512 ГБ — запись надолго без забот о свободном месте. Ночная съёмка не проблема: ИК-подсветка обеспечивает видимость даже в полной темноте. Белый корпус с компактным купольным дизайном гармонично впишется в любой экстерьер. Цифровой WDR помогает сохранить детали на очень светлых и тёмных участках кадра, а удобный порт RJ-45 делает подключение быстрым и надежным.
Купольная уличная видеокамера HikVision готова к самым суровым условиям: степень защиты IP67 защищает от пыли и дождя, а температурный диапазон от -40 до +60 °С позволяет работать даже в экстремальную жару и мороз. Благодаря высокому разрешению 3840х2160 пикселей и матрице на 8 МПикс. она передает четкую и детализированную картинку — идеально для тех, кто ценит качество видео. Встроенный микрофон фиксирует не только происходящее, но и звук. Камера поддерживает карты памяти microSD объемом до 512 ГБ — запись надолго без забот о свободном месте. Ночная съёмка не проблема: ИК-подсветка обеспечивает видимость даже в полной темноте. Белый корпус с компактным купольным дизайном гармонично впишется в любой экстерьер. Цифровой WDR помогает сохранить детали на очень светлых и тёмных участках кадра, а удобный порт RJ-45 делает подключение быстрым и надежным.
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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